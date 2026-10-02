اولین طلای تاریخ تکواندوی بانوان پس از 24 سال

در سیزدهمین روز از بازی‌های آسیایی 2026، دیروز (جمعه 10 مهر) نمایندگان کشورمان در 8 رشته مختلف به مصاف حریفان خود رفتند و حاصل تلاش آنها کسب سه مدال طلا در رشته کشتی آزاد و تکواندو بود. نتایج کامل ورزشکاران ایران در روز سیزدهم بازی‌های آسیایی به این شرح است:

* واترپلو: تیم ملی واترپلوی ایران در دیدار نیمه‌نهایی به مصاف ژاپن رفت و با نتیجه 26 بر 12 شکست خورد و از صعود به فینال باز ماند. تیم کشورمان روز شنبه در دیدار رده‌بندی و برای کسب مدال برنز به مصاف چین خواهد رفت.

* والیبال: تیم ملی والیبال کشورمان در دیدار نیمه‌نهایی 2026 موفق شد با نتیجه 3 بر صفر پاکستان را شکست دهد و راهی دیدار فینال این بازی‌ها شود. شاگردان پیاتزا با نتایج 25 بر 13، 25 بر 15 و 25 بر 11 حریف خود را از پیش‌رو برداشتند.

* پدل: تیم دو نفره پدل ایران متشکل از آریا روغنی و حامی گلستان در مرحله نیمه‌نهایی مقابل تیم قطر با حساب 2 بر صفر و با نتایج 6 بر 4 و 6 بر 2 شکست خورد و از صعود به فینال باز ماند. بدین ترتیب، دیدار رده‌بندی بخش دوبل با جدال دو تیم از ایران از ساعت 7:30 امروز (شنبه) به وقت تهران برگزار می‌شود. تیم پدل دوبل ایران با ترکیب فرساد شاهی و امیرمحمد جمشیدی، در مرحله نیمه‌نهایی به مصاف مالزی رفت و با شکست 2 بر یک، از صعود به فینال باز ماند و باید برای کسب مدال برنز در دیدار رده‌بندی به میدان برود.

* تیراندازی با کمان: تیم ریکرو مردان ایران با ترکیب محمدحسین گلشنی، صادق اشرفی و رضا شبانی، در مرحله نیمه‌نهایی به مصاف هند رفت و با قبول شکست 6 بر صفر از صعود به فینال باز ماند و راهی دیدار رده‌بندی شد. تیم ایران در دیدار رده‌بندی با چین تایپه رقابت کرد و 6 بر 2 باخت و موفق به کسب مدال در این دوره از بازی‌ها نشد.

* کشتی آزاد: عباس ابراهیم‌زاده در دیدار رده‌بندی وزن 65 کیلوگرم، با کوتارو کیوکا قهرمان المپیک پاریس از ژاپن رقابت کرد و 3 بر 2 شکست خورد و دستش به مدال نرسید و پنجم شد. محمد نخودی در فینال وزن 86 کیلوگرم در مقابل «هایاتو ایشیگورا» از ژاپن به روی تشک رفت و با نتیجه 9 بر 6 پیروز شد و به مدال طلا دست یافت. امیرحسین زارع در فینال وزن 125 کیلوگرم،به مصاف «هو هیر دون» از چین رفت با برتری قاطع 12 بر 2 مقابل این حریف به مقام قهرمانی رسید و یک طلای دیگر برای ایران به ارمغان آورد.

* جودو: مریم بربط در دیدار رده‌بندی وزن 78- کیلوگرم مغلوب «اکاترینا توکاروا» از قزاقستان شد و نتوانست به مدال برنز برسد. امیرعباس چوپان در دیدار رده‌بندی وزن 90- کیلوگرم با «کیم جونگ هون» از کره جنوبی مبارزه کرد و با امتیاز ایپون شکست خورد و از کسب مدال برنز باز ماند.

* تکواندو: ساغر مرادی در فینال وزن 67- کیلوگرم به مصاف «اوزودا سوبیرجونووا» از ازبکستان رفت و در دو راند پیاپی با نتایج 8-8 و 16-11 پیروز شد و عنوان قهرمانی و مدال طلا را کسب کرد. این اولین طلای تاریخ تکواندو بانوان پس از 24 سال حضور دختران کشورمان در بازی‌های آسیایی محسوب می‌شود. امیرسینا بختیاری در وزن 80- کیلوگرم که در آن هوگوپوشان 16 کشور حضور دارند، در مبارزه نخست خود به مصاف «ژیانگ» از چین رفت و با شکست در دو راند پیاپی، از گردونه مسابقات حذف شد. ابوالفضل زندی هوگوپوش وزن 58- کیلوگرم کشورمان در دور یک‌چهارم نهایی مقابل «تامیرلان تلو لس» از قزاقستان 2 بر صفر شکست خورد و از صعود به نیمه‌نهایی باز ماند. ساینا کریمی تکواندوکار وزن 49- کیلوگرم کشورمان در مرحله یک‌چهارم با «روکا اوکاموتو» از ژاپن مبارزه کرد و با قبول شکست 2 بر یک از دور مسابقات کنار رفت. نماینده کشورمان در راند سوم با امتیاز 3 بر یک جلو بود که در پی رد و بدل شدن ضربات از ناحیه پا دچار آسیب‌دیدگی شدیدی شد، ولی تلاش کرد به مبارزه ادامه بدهد، اما به دلیل شدت آسیب‌دیدگی نتوانست و درحالی‌که 15 بر 6 عقب بود از دور رقابت‌ها کنار کشید و حذف شد. امیرسینا بختیاری در مسابقات تکواندو مجازی مقابل «زونگ هان دارن یاپ» از سنگاپور 2 بر صفر شکست خورد و حذف شد.

* جوجیتسو: پوریا طاهرخانی در دیدار رده‌بندی وزن 94- کیلوگرم با «هی دونگ کیم» از کره جنوبی رقابت کرد و با نتیجه 5 بر 2 شکست خورد و از کسب مدال باز ماند.

کسب 3 مدال طلا، نقره و برنز در روز دوازدهم

دوازدهمین روز از مسابقات آسیایی ناگویا 2026، پنجشنبه 9 مهر 1405 با کسب یک مدال طلا، یک نقره و یک برنز برای کاروان ایران به پایان رسید. در رقابت‌های پنجشنبه علیرضا عبدولی در وزن 77 کیلوگرم کشتی فرنگی به مدال طلا رسید و مهدی بالی در وزن 97 کیلوگرم مدال برنز کسب کرد. رضا علیپور سنگنورد کشورمان نیز پس از صعود به فینال رشته خود، در جایگاه دوم قرار گرفت و به مدال نقره بسنده کرد.