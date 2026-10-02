دوباره فریب مذاکره را نخوریم

احسان تقدس: «مسیر فعلی غرب در برابر ایران را باید در قالب «فشار فرسایشی همراه با جهش‌های مقطعی نظامی» فهمید. هدف لزوماً ورود به یک جنگ تمام‌عیار نیست بلکه حفظ محاصره و فشار اقتصادی، افزایش هزینه‌های امنیتی و اجرای دوره‌های کوتاه اما شدید عملیات نظامی برای تغییر محاسبات تهران است. در این الگو، مذاکره نقطه مقابل جنگ نیست؛ بلکه بخشی از همان معماری فشار است. ممکن است هم‌زمان با باز بودن کانال دیپلماسی، آمادگی برای یک ضربه محدود و پرشدت نیز حفظ شود تا موازنه پیش از مذاکره تغییر کند. بنابراین مهم‌ترین خطای محاسباتی، تفسیر مذاکره به‌عنوان پایان تهدید نظامی است. غرب می‌تواند میان فشار، ضربه نظامی و مذاکره به‌صورت پیوسته جابه‌جا شود.

غرب واقعی این شکلیه

زهرا زاهدیان: «۶۲۵ بازداشت و ۳۵۶ دبیرستان درگیر اعتراضات در فرانسه؛ این هم گوشه‌ای از واقعیتِ همان «بهشت آرام و بی‌دغدغه‌ای» که از غرب روایت میشه.»

کمک آمریکا به ملت‌ها با رسم شکل

کاربری نوشت: «چند ساله صدام حسین با حمله‌ آمریکا سقوط کرده و اعدام شده؟ میدونین عراق هنوز اختیاری روی درآمدهای نفتیش نداره؟ شهرهاش رو دیدین در چه شرایطی هستن؟ میدونین روزی چند ساعت برق ندارن؟ نمایندگی اپل و مسترکارت رو به عنوان رؤیا بهتون میفروشن که خام دروغ‌های ترامپ و نتانیاهو بشین. فکر کنین.»

تداوم قدرت جبهه مقاومت

احمد سجادپور با انتشار این تصویر نوشت: «امروز تعز بدون درگیرهای سنگین عمده به دست نیروهای انصارالله آزاد شد. ان‌شاءالله خرمشهرهای بعدی. تعز شهر سوم یمن و مرکز فعالیت‌های سلفی‌های حزب اصلاح بود. حالا یه عده سر یه تپه در جنوب لبنان که آخر هم معلوم شد، به دست اسرائیل نیفتاده، جنجال کنند.»

خوابی که برای سوریه دیده‌اند

مصطفى: «زاغه مهماتی نیست که در سوریه منفجر نکرده باشند در این روزها، نیروگاه‌های برق هم در حال انفجاره. نشست و برخاست سوری‌ها با ترامپ و موساد رابطه گوسفند با گرگ بود، قرائن نشون میده برای سوریه آشی پختند با یک وجب روغن روش.»

اگر ایران بود...

پدرام: «اتفاق خاصی نیفتاده، یک اعتراض صنفی معمولی هست که کل کشورهای بلژیک و فرانسه رفته رو هوا ولی هیچ‌جا نمی‌شنوید، مهم نیست. پلیس فرانسه دختر ۱۴ساله رو راهی بیمارستان کرده! چیز خاصی نیست… فقط اگر توی ایران بود، الان از سلبریتی‌ها و سیاستمداران دنیا در بیانیه پشت بیانیه صادر کرده بودن! یک ... هم برای پنجشنبه و جمعه ساعت

۸ شب فراخوان داده بود!»

اعتراف ترامپ به جنایت

سید امیرحسین هاشمی: «مردک تروریست، خیلی شیک و مجلسی پشت تریبون داره میگه ما ۱۸ کشته دادیم ولی ایرانی‌ها ۴۵۰۰ کشته! یعنی نه‌تنها شهدای نظامی، بلکه به شهدای غیرنظامی و زنان و کودکانی که بی‌گناه کشته شدند هم افتخار می‌کنه! تروریست‌های پهلوی خوب ببینید! این نتیجه‌ مداخله‌ بشردوستانه‌ آمریکاست!»

مشکوک

پیام الیاس کردی: «این ماجرای هواپیما خیلی عجیبه! اول اینکه اصلاً یک خلبان عمانی‌الاصل چطور می‌توانسته در خاک اسرائیل فرود بیاید؟ چجوری اتفاقی دو خلبان بین مسافرها بوده‌اند که بلد بوده‌اند با ۷۳۷ پرواز کنند؟ عجیب‌تر از همه اینکه کسی که هواپیما را نجات داده با لباس خونی و یک‌ضرب به دیدن نتانیاهو رفته.»

روزهای سخت

کاربری با انتشار این تصویر از کتب درسی جدید نوشت: «روزایی که با سختی زندگیش کردیم به کتاب‌های تاریخ رسید.»

نماز؛

مهم‌ترین سلاح

ابوهادی: «امروز ولی خدا، مهم‌ترین سلاح مبارزه‌ در جنگ با باطل را معرفی کردند. اگر خودمان را سرباز حضرت حجت و نائب ایشان می‌دانیم، نباید این سلاح را بر زمین بگذاریم؛ اقامه‌ نماز.»