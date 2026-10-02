فرصت یک هفتهای پرداخت جرایم رانندگی مشمول دیرکرد با مبلغ اولیه
رئیس پلیس راهور فراجا از اجرای طرح بازگشت مبلغ جریمههای رانندگی مشمول دیرکرد به مبلغ اولیه از ۱۰ تا ۱۶ مهرماه (به مدت یک هفته) خبر داد.
به گزارش راهور، سردار سید تیمور حسینی با اشاره به هفته فراجا گفت: بهمنظور تکریم شهروندان و تسهیل در تسویه بدهیهای معوق رانندگان، تدبیری اتخاذ شده است که از روز جمعه ۱۰ مهرماه تا پایان روز پنجشنبه ۱۶ مهرماه، (به مدت یک هفته)، مبلغ جریمههای رانندگی که به دلیل دیرکرد افزایش یافته بود، به مبلغ اولیه جریمه بازگردد تا هموطنان بتوانند با شرایط مناسبتری نسبت به تسویه حساب اقدام کنند.
حسینی با تأکید بر لزوم هوشمندسازی خدمات و جلوگیری از اتلاف وقت شهروندان خاطرنشان کرد: تمامی خدمات مربوط به استعلام، بررسی و پرداخت این مبالغ، به صورت کاملاً غیرحضوری فراهم شده است و رانندگان برای استفاده از این فرصت، به هیچ عنوان نیازی به مراجعه حضوری به واحدهای اجرائیات یا مراکز پلیس+۱۰ ندارند.
وی افزود: هموطنان میتوانند از طریق تارنمای رسمی راهور ۱۲۰، برنامه کاربردی «پلیس من» و سایر سکوهای مجاز خدماترسانی، بهراحتی و در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به استعلام و پرداخت مبلغ اولیه جریمههای خود اقدام کنند.