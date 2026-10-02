کمک 3/5 تا 4 میلیون تومانی شهرداری تهران به مادرانی که از امسال صاحب فرزند شوند
شهردار تهران از اجرای بسته مادرانه خبر داد و گفت: مادرانی که از سال ۱۴۰۵ به بعد صاحب فرزند شوند، به ازای هر فرزند ماهانه ۳.۵ تا ۴ میلیون تومان دریافت
خواهند کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علیرضا زاکانی در توضیح این کمکها اظهار داشت: از این مبلغ، دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای خرید از میادین میوه و ترهبار و فروشگاههای شهروند اختصاص مییابد و یک میلیون تومان نیز برای خدمات فرهنگی و سلامتمحور (هر بخش مبلغ 500 هزار تومان) در نظر گرفته شده است. برای سه دهک پایین جامعه، خدمات سلامتمحور به جای ۵۰۰ هزار تومان یک میلیون تومان خواهد بود.
زاکانی با اشاره به کاهش نرخ فرزندآوری در تهران ادامه داد: براساس برنامهریزی انجامشده، تهران باید سالانه ۱۴۳ هزار تولد داشته باشد، اما این رقم در سال گذشته حدود ۶۳ هزار تولد بوده است. این موضوع نشاندهنده ضرورت توجه جدی به مسئله جمعیت و حمایت از خانوادههاست.
وی بیان داشت: این طرح جدای از طرحهایی است که دولت برای مادران و فرزندآوری اجرا میکند.