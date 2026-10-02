بازداشت اعضای یک شبکه قاچاق داروهای کمیاب به یکی از کشورهای همسایه
دادستان تهران اعلام کرد: اعضای یک شبکه قاچاق که اقدام به قاچاق دارو به یکی از کشورهای همسایه میکردند، دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری میزان، علی صالحی گفت: اعضای یک شبکه قاچاق دارو که از طریق خارج کردن دارو از شبکه توزیع، اقدام به قاچاق آن به یکی از کشورهای همسایه میکردند، شناسایی و دستگیر شده و در دادسرای ناحیه ۲۶ تهران تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند.
صالحی اظهار داشت: در این پرونده تاکنون چهار متهم شناسایی و تفهیم اتهام شدهاند و متهم ردیف اول این پرونده یک خانم از اتباع یکی از کشورهای همسایه است که مقادیری داروی قاچاق و خارج از شبکه از وی کشف شده و تحقیقات از افراد مرتبط با وی ادامه دارد.
وی افزود: مشارالیها با اشخاص متعددی در ارتباط بوده و یکی از شگردهای آنان برای خرید داروهای خاص ضد سرطان، خرید کارت ملی اشخاص و هماهنگی با پزشکان، برای اخذ نسخه بود. وی همچنین با یک داروخانه که اقلام دارویی را خارج از شبکه و به صورت عمده میفروخت، مرتبط بود.
دادستان تهران با بیان اینکه متهمان پرونده داروهای خارج از شبکه را از طریق یک باربری به یکی از شهرستانهای مرزی و از آنجا به یکی از کشورهای همسایه قاچاق میکردند؛ ادامه داد: از باربری مرتبط با این شبکه مقادیر زیادی دارو به ارزش ۳۶۰ میلیارد ریال کشف و مالک باربری دستگیر و برای تحقیقات در اختیار ضابط قضایی قرار گرفت.