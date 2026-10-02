مرگ ۷ نفر بر اثر شیوع تب شدید مرموز
در پی شیوع مواردی از تب شدید و مرموز در منطقه لوئر دیر در شمالغرب پاکستان، دستکم هفت نفر از جمله پنج کودک جان باخته و دهها نفر دیگر تحت درمان قرار دارند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از سایت خبری «اکسپرسنیوز»، در پی شیوع مواردی از تب شدید و مرموز در مناطق کوهستانی خانپور در شهرستان لوئر دیر در ایالت خیبرپختونخوا، دستکم هفت نفر جان باختهاند و دهها نفر دیگر تحت درمان قرار دارند.
بیشترین موارد مرگ در روستای شادام ثبت شده است. «نیاز محمد آفریدی» از مسئولین بهداشت شهرستان لوئر دیر اعلام کرد: جانباختگان شامل دو زن و پنج کودک هستند و دهها کودک مبتلا نیز در بیمارستانهای چکدره و سوات بستری شدهاند.
وی گفت: در پی دستور اداره محلی، وزارت بهداشت در مناطق آسیبدیده اردوگاههای پزشکی رایگان برپا گردیده و از شهروندان و بیماران نمونه خون گرفته شده است. این نمونهها برای بررسی و شناسایی علت بیماری به آزمایشگاه ارسال شدهاند.
مسئول بهداشت لوئر دیر تاکید کرد: اطلاعات اولیه نشان نمیدهد که تمامی موارد مرگ ناشی از یک بیماری یا یک بیماری واگیردار واحد بوده باشد. با این حال، احتمال انتقال یک بیماری همراه با تب شدید از حیوان به انسان نیز در حال بررسی است.