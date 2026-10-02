شناسایی ۵۱ صفحه و توقیف ۲۴ صفحه مجازی فعال در قیمتگذاری کاذب ارز
در پی دستور ویژه دادستان تهران برای برخورد با عوامل اخلال در بازار ارز و رصد فعالیتهای میدانی و مجازی، اقدامات مؤثر و هدفمندی در حال انجام است.
به گزارش قوه قضائیه، در پی دستور ویژه دادستان تهران به ضابطان قضایی برای برخورد با عوامل اخلال در بازار ارز و رصد فعالیتهای میدانی و مجازی، اقدامات مؤثر و هدفمند در این زمینه با همکاری دستگاههای مسئول در حال انجام است.
در همین زمینه، در طرح ضربتی برخورد با قیمتگذاری کاذب ارز در فضای مجازی، با دستور قضایی و اقدامات مؤثر پلیس تهران بزرگ، تاکنون ۵۱ صفحه فعال در این زمینه شناسایی و ۲۴ صفحه نیز توقیف شده است.
گردانندگان برخی از صفحات فعال در زمینه قیمتگذاری کاذب ارز نیز تذکر دریافت کردهاند.
براساس گزارش دادستانی تهران، ۱۱ نفر از گردانندگان این صفحات به مرجع قضایی احضار شدهاند. برخی صفحات شناساییشده نیز متعلق به افراد ساکن سایر استانها بوده که استانهای مربوطه، اقدامات لازم را در دستور کار قرار دادهاند.
در یکی از موارد شناساییشده، فردی که در حوزه قیمتگذاری کاذب ارز در فضای مجازی فعالیت داشته، دارای ۱۶ کانال تخصصی در زمینه قیمتگذاری بوده است.
همچنین علاوه بر رصد و برخورد با صفحات مجازی فعال در قیمتگذاری کاذب ارز، در حوزه میدانی نیز با دستور دادستانی تهران، پلیس تهران بزرگ در نقاطی که فعالیت دلالان ارز در آنها صورت میگرفت، حضور مشهود و مستمر پیدا کرده است.
بررسیها نشان میدهد حضور میدانی پلیس در این نقاط موجب شده است دلالان امکان فعالیت و حضور مؤثر در این اماکن را پیدا نکنند و در صورت مشاهده، بلافاصله شناسایی و دستگیر شده و به مرجع قضایی معرفی میشوند.
دادستان تهران ضمن تقدیر از فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، پلیس فتا و سایر مجموعههای تخصصی تابعه که در اجرای این طرح مشارکت داشتهاند، بر تداوم این حضور و برخورد قاطع با عوامل مؤثر در ایجاد التهاب و نوسان در بازار ارز تأکید کرد.
صالحی با اشاره به ادامهدار بودن این طرح، به دلالان و افرادی که در زمینه اخلال در بازار ارز و قیمتگذاری کاذب فعالیت میکنند، هشدار داد که با افراد و عوامل مؤثر در ایجاد التهاب در بازار ارز، برخورد قانونی قاطع و شدیدی صورت خواهد گرفت.
براساس دستور دادستان تهران، ضابطان قضایی موظف هستند اقدامات انجامشده در این زمینه را بهصورت روزانه به دادستانی تهران گزارش کنند و روند رصد و برخورد با عوامل میدانی اخلال در بازار ارز و قیمتگذاری کاذب در فضای مجازی بهطور مستمر در دستور کار قرار دارد.