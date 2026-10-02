همزمان با حملات رژیم آپارتاید اسرائیل به سوریه، منابع خبری اعلام کردند که دو انفجار شدید مناطقی از استان ادلب سوریه را به لرزه درآورده است؛ همچنین سه نیروگاه حرارتی از مدار، بر اثر انفجار خط لوله گاز در دمشق، خارج شدند.

سوریه پس از دمشق یک روز آرام به خود ندیده است. همزمان با ادامه حملات توپخانه‌ای رژیم آپارتاید اسرائیل به مناطقی در سوریه، منابع خبری از وقوع انفجارهای شدید در استان ادلب و اختلال در فعالیت سه نیروگاه حرارتی در این کشور خبر دادند. دو انفجار شدید در اطراف فرودگاه نظامی تفتناز در استان ادلب رخ داد. تلویزیون سوریه اعلام کرد انفجار ناشی از امحای کنترل‌شده مهمات عمل ‌نکرده بوده است؛ با این حال، شاهدان از مشاهده یک پهپاد ناشناس در آسمان منطقه همزمان با انفجار خبر دادند. از سوی دیگر، شرکت برق سوریه اعلام کرد در پی انفجار خط لوله گاز در جنوب دمشق، نیروگاه‌های دیرعلی، الناصریه و تشرین از مدار خارج شده‌اند. همچنین شهر حسکه از دیروز، شاهد افزایش شدید تنش‌ها است.