حملات سنگین روسیه به اوکراین و زمزمه تخلیه کییف
همزمان با حملات گسترده روسیه به «کییف» پایتخت اوکراین برخی از مقامات سابق دولت اوکراین خواستار تخلیه پایتخت شدهاند.
حملات روسیه به زیرساختهای نظامی و لجستیکی اوکراین همچنان ادامه دارد. روز پنجشنبه هم به گزارش خبرگزاری فرانسه، برای اولین بار از آغاز جنگ اوکراین، «پل جنوبی» که شرق و غرب پایتخت این کشور را از روی رودخانه دنیپرو به یکدیگر متصل میکند، هدف دو حمله پهپادی روسیه قرار گرفت. تصاویر منتشرشده، انفجاری را در نزدیکی یکی از بخشهای پایه پل و برخاستن دود غلیظ در هوا نشان میدهد. همزمان با این حملات «اولگ سوسکین»، مشاور سابق رئیسجمهور اسبق اوکراین، از ساکنان پایتخت این کشور خواست هرچه سریعتر شهر را ترک کنند. سوسکین در برنامهای در کانال یوتیوب خود گفت: «دیگر کار تمام است؛ کییف محکوم به نابودی است. دفاعی که قرار بود طی این سالها برای شهر ایجاد شود، کاملاً از بین رفته است. همه چیز را غارت کردهاند و دیگر پولی برای پدافند هوائی وجود ندارد.»