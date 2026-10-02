دبیرکل حزب‌الله در پیام تصویری، حزب‌الله را فرزندان خمینی و خامنه‌ای دانست و از حمایت‌های مردم ایران قدردانی کرد؛ همزمان رزمندگان مقاومت با تجدید بیعت اعلام کردند مطیع اویند و سلاح را زمین نخواهند گذاشت.

در پیام تصویری شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله لبنان، به مناسبت دومین سالگرد شهادت رهبران جبهه مقاومت لبنان منتشر کرد، تأکید شد که کمک‌های جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سطوح نظامی، تربیتی و جهادی نقشی واقعی و بنیادین در ساختن حزب‌الله و مقاومت به شکلی قدرتمند، مستحکم و برنامه‌ریزی‌شده ایفا کرده و با یاری خداوند و این حمایت‌ها توانسته‌اند در برابر چالش‌های بزرگ ایستادگی کنند و این مسیر همچنان ادامه دارد؛ وی ضمن تشکر از همدلی، بخشش و فداکاری مردم، اعلام کرد که صدای آنان را می‌شنوند و همراهی‌شان را در خیابان‌ها، مصاحبه‌ها و سخنان‌شان می‌بینند و افزود که حزب‌الله، فرزندان امام خمینی(ره) و رهبر شهید سید علی خامنه‌ای هستند و مسیر خود را در جهت مسئله اصلی یعنی فلسطین، قدس و آزادسازی آن‌ها ادامه می‌دهند، در حالی که اشغالگر تنها به فلسطین بسنده نکرده و در لبنان، سوریه و مناطق دیگر نیز حضور اشغالگرانه دارد و به دنبال تحقق «اسرائیل بزرگ» است.

پیام رزمندگان حزب‌الله خطاب به نعیم قاسم

رزمندگان مقاومت اسلامی لبنان نیز در پیامی به دبیرکل حزب‌الله اعلام کردند که مطیع امر او و در تمامی میدان‌ها آماده‌اند و سلاح را زمین نگذاشته و نخواهند گذاشت؛ به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، رزمندگان حزب‌الله لبنان در این پیام بیعت خود را با آرمان‌های مقاومت و دبیرکل حزب‌الله تجدید کردند و خطاب به سیدالشهدای امت اسلامی حسین نصرالله (قدس سره) نوشتند که پژواک صدای او همچنان انقلابی در درون آنان به پا می‌کند، آنان زیربار ذلت و خواری نمی‌روند و به دنبال انتقام کربلایی از هر ظالم و زورگویی هستند و روزگار گواهی خواهد داد که حزب خدا پیروز است، سپس خطاب به شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب‌الله تأکید کردند که به خدا و به آنان توکل کند و مطمئن باشد که اگر فرمان دهد در این سرزمین جان خود را بسپارند و تکان نخورند، در هر جایی که باید باشند مطیع فرمان او و آماده در هر عرصه خواهند بود و سلاح‌های خود را زمین نگذاشته‌اند و نخواهند گذاشت، و در ادامه خطاب به شریف‌ترین و پاک‌ترین مردمان اعلام کردند که صبر و فداکاری‌های آنان را برای این سرزمین و این مقاومت ارج می‌نهند و متعهد می‌شوند گرانبهاترین دارایی خود یعنی خون و جانشان را برای عزت و کرامت آنان تقدیم کنند.