تقلای ترامپ برای فرار از بحران و شکست همزمان با ناتوانی از بازگشایی تنگه هرمز

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رسانه‌های آمریکایی همزمان با انتشار گزارش‌هایی از ناتوانی ناوهای چند میلیارد دلاری آمریکا برای باز کردن تنگة هرمز اعلام کردند، ترامپ برای فرار از بحران انرژی (افزایش ساعتی قیمت بنزین و گازوئیل) و استیضاح، به هر ابزاری متوسل می‌شود. او در تازه‌ترین اقدام خود اروپایی‌ها را تهدید کرد ذخایر گازوئیل خود را برای کاهش قیمت سوخت آزاد کنند.

33 روز مانده به انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره، رئیس‌جمهور آمریکا به شدت عصبانی، کلافه و سردرگم است. او جنگ را به ایران باخته، تنگة هرمز همچنان مسدود است، روزی نیست که قیمت‌های بنزین و گازوئیل در آمریکا رکورد نزند، جمهوری‌خواهان برای فرار از شکست در حال فاصله گرفتن از وی هستند، نظرسنجی‌ها (آسوشیتدپرس و مؤسسه نورک(ای پی- نورک) نیز حاکی از نارضایتی گسترده آمریکایی‌ها (71 درصد)از نحوه عملکرد او در مقابل ایران و مسئله جنگ است. بر اساس این نظرسنجی، ۶۵ درصد از بزرگسالان سیاست‌های دونالد ترامپ را عامل افزایش تورم در آمریکا می‌دانند. سایه شکست در انتخابات نیز ترامپ را به شدت وحشت‌زده کرده است. به نوشته بلومبرگ وی روز پنجشنبه در جریان سفر انتخاباتی خود به ایالت‌های تگزاس و اوکلاهما برای بار چندم هشدار داد آینده سیاسی وی به این انتخابات گره خورده و در صورت پیروزی دموکرات‌ها، آنها وی را استیضاح خواهند کرد. تنها سلاح ترامپ برای مدیریت این وضعیت، «گفتار درمانی» است. او روزی نیست که مدعی نشود «تنگة هرمز باز است»،«ایران شکست خورده است» و «به محض پایان جنگ قیمت بنزین و گازوئیل به شدت کاهش پیدا خواهد کرد». اما رسانه‌های آمریکایی در پاسخ به وی نوشته‌اند اگر تنگة هرمز باز است چرا بازار انرژی پاسخ مثبتی به این باز بودن تنگة نشان نمی‌دهد و چرا قیمت بنزین و گازوئیل در جهان و آمریکا هر لحظه در حال افزایش است. وال استریت ژورنال در این زمینه نوشته است: اگر ادعای عبور زیاد نفت از تنگة هرمز درست باشد، قیمت نفت باید ۷۰ دلار می‌بود و نه اینکه از ۱۰۰ دلار بگذرد. به زبان ساده، یک جای کار می‌لنگد. بازار چیزی متفاوت از آمارهای ظاهراً چشمگیر صادرات می‌گوید. اگر واقعاً این حجم عظیم نفت به بازار برگشته و عرضه به وضعیت عادی نزدیک شده، چرا قیمت‌ها هنوز این‌قدر بالاست؟

میدل‌ایست‌آی هم در گزارشی با اشاره به بسته ماندن تنگة هرمز نوشته است: «جنگ در تنگه هرمز نشان داده که آمریکا با قدرت نظامی نمی‌تواند خواسته‌هایش را تحمیل کند... در 22 سپتامبر(31 شهریور) تنها دو کشتی تجاری از تنگه هرمز عبور کردند؛ تنگه‌ای که در شرایط عادی حدود یک‌پنجم نفت روزانه جهان از آن عبور می‌کند. در مقابل، ناوهای جنگی چند میلیارد دلاری آمریکا در منطقه نتوانسته‌اند شرکت‌های بیمه و کشتیرانی را متقاعد کنند که عبور نفتکش‌ها از هرمز امن است... واشنگتن طی هفت ماه سه مسیر را آزموده است: بمباران گسترده، محاصره دریایی برای خفه کردن اقتصاد ایران و سپس تشدید مستقیم حملات متقابل. با وجود این، هیچ‌کدام نتوانسته‌اند تردد عادی کشتی‌ها در هرمز را بازگردانند.»

بحران سوخت

گزارش‌های دیگری نیز هستند که نشان می‎دهند، در آمریکا وضعیت انرژی روز به روز بحرانی می‌شود. گازوئیل از ابتدای سال تاکنون حدود ۹۰ درصد افزایش قیمت یافته است و این در شرایطی است که آمریکا وارد فصل اوج تقاضای گازوئیل شده است. در مورد بنزین هم همزمان با نزدیک شدن قیمت متوسط بنزین در آمریکا به ۴.۵ دلار در هر گالن، فشارها برای تعلیق مالیات فدرال و ایالتی سوخت افزایش یافته و شماری از قانونگذاران و نامزدهای انتخاباتی خواستار کاهش موقت مالیات بنزین و گازوئیل برای کاستن از هزینه‌های سوخت شده‌اند.

بر اساس گزارشی از رسانه آمریکایی هیل، چند ایالت از جمله ایندیانا و جورجیا طی هفته جاری مالیات سوخت خود را کاهش داده یا به‌طور موقت تعلیق کرده‌اند تا فشار قیمت‌های بالا بر مصرف‌کنندگان در جایگاه‌های سوخت کاهش یابد. «برایان کمپ»، فرماندار جمهوری‌خواه جورجیا، مالیات ایالتی بنزین را که ۳۳.۳ سنت در هر گالن است، به همراه مالیات ۳۷.۳ سنتی گازوئیل، برای ۳۰ روز تعلیق کرده و هدف از این اقدام را ایجاد «تسهیلات» برای شهروندان اعلام کرده است. در سطح فدرال نیز شماری از قانونگذاران و نامزدهای انتخاباتی خواستار توقف مالیات سوخت شده‌اند. هیل گزارش داده است که افزایش قیمت‌ها عمدتاً تحت تأثیر شوک‌های انرژی ناشی از جنگ با ایران و اختلال در زیرساخت‌های انرژی و حمل‌ونقل دریایی قرار گرفته است.با این حال، کارشناسان هشدار داده‌اند که تعلیق مالیات سوخت الزاماً به کاهش کامل قیمت‌ها برای مصرف‌کنندگان منجر نمی‌شود. فرماندار کالیفرنیا هم هفته گذشته هم با انتقاد از جنگ افروزی ترامپ علیه ایران گفته بود این جنگ‌افروزی ۱۲۰ میلیارد دلار هزینه اضافی سوخت بر مردم کشورش تحمیل کرده است و از اتخاذ تدابیر ویژه در کالیفرنیا برای کاستن از این هزینه‌ها خبر داده بود.

تهدید فرانسه و آلمان

ترامپ همچنین کشورهای آلمان و فرانسه را تحت فشار قرار داده است تا برای کمک به کاهش جهانی بهای سوخت ذخایر اضطراری گازوئیل خود را آزاد کنند، در

غیر این صورت، ممکن است که با ممنوعیت صادرات گازوئیل از سوی ایالات متحده مواجه شوند. رویترز پنجشنبه این خبر را به نقل از سه فرد مطلع منتشر کرد و نوشت این هشدار نشان‌دهنده تشدید فشار بر اروپا است. این فشار در حالی است که ترامپ در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای ماه نوامبر، در حال بررسی ممنوعیت احتمالی صادرات گازوئیل برای کاهش قیمت سوخت در داخل آمریکا است. به گزارش ایرنا رویترز پیشتر گزارش داده بود که دولت آمریکا از فرانسه و آلمان ناراضی است زیرا آمریکایی معتقدند این کشورها به تعهدات پیشین خود مبنی بر آزادسازی ذخایر اضطراری نفت و فرآورده‌های نفتی به‌طور کامل عمل نکرده‌اند. یک منبع اروپایی اظهار کرد که آمریکا از اتحادیه اروپا درخواست کرده است که طی ۶ ماه آینده ۱۲۰ میلیون بشکه از ذخایر اضطراری گازوئیل را آزاد کند. «کریس رایت»، وزیر انرژی آمریکا، چهارشنبه گذشته با اطمینان گفت که اروپا با استفاده از ذخایر گازوئیل خود موافقت خواهد کرد. او در مراسمی با حضور رئیس‌جمهوری آمریکا، در دفتر بیضی‌شکل کاخ سفید به خبرنگاران گفت: «از دوستان ما در اروپا درباره عرضه‌های جدید گازوئیل که وارد بازار خواهد شد و قیمت گازوئیل را به شکل معناداری کاهش خواهد داد، اطلاعیه‌هایی خواهید

شنید».

به نظر می‌رسد که اروپا بار دیگر تسلیم تهدیدهای ترامپ شده است.خبرگزاری رویترز در این زمینه اعلام کرد که کشورهای عضو اتحادیه اروپا پیشنهادی از طرف فرانسه را برای برداشت از ذخایر گازوئیل، در پی فشارهای آمریکا بررسی کردند. بر اساس گزارش رویترز و طبق پیشنهاد فرانسه، کشورهای اروپایی ۵۰ میلیون بشکه از ذخایر گازوئیل خود را در صورت موافقت با این پیشنهاد برداشت می‌کنند. از سوی دیگر،‌ اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای هرگونه ممنوعیت آمریکا برای صادرات گازوئیل را رد و تأکید کرد چنین ممنوعیتی اعتماد به آمریکا به ‌عنوان شریک غرب را تضعیف خواهد کرد.سخنگوی کمیسیون اروپا هم مدعی شد: نشست‌های ما درباره سوخت، ارتباطی با تهدیدات آمریکا ندارد، بلکه این نشست‌ها بخشی از تلاش‌های هماهنگی بین کشورهای اتحادیه اروپا از چند ماه پیش است. هرگونه ممنوعیت دیزل، اعتماد ما به آمریکا به‌ عنوان شریکی قابل اعتماد را تضعیف خواهد کرد.