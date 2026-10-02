جنگ شهری در مدارس فرانسه 400 مدرسه تعطیل و 2000 نفر دستگیر شدند

شورش دانش‌آموزان فرانسوی به جنگ شهری با پلیس تبدیل شده است. نزدیک به 2 هزار معترض دستگیر و 400 مدرسه نیز در سراسر فرانسه تعطیل شده‌اند و این جدای از صدها نفری است که از دو طرف زخمی

شده‌اند.

دولت «امانوئل ماکرون» این روزها در میانه بحران‌های ریز و درشتی که گرفتار آن است (قبیل بحران سوخت و انرژی، بحران اقتصادی، قدرت گرفتن حزب راست افراطی «مارین لوپن»، تشدید جنگ اوکراین، احتمال درگیری با روسیه، تشدید اختلافات با آمریکا، اختلافات داخلی با سایر اعضای اروپایی ناتو بر سر آینده راهبرد دفاعی اروپا و...) درگیر شورش دانش‌آموزان نیز شده است. شورش دانش‌آموزان فرانسوی که از روز جمعه (3 مهر) در اعتراض به شرایط بد حاکم بر مدارس این کشور شروع شده است، روز سه‌شنبه(7 مهر) ابعاد گسترده‌تری به خود گرفت و به خشونت درگیری و آشوب‌های گسترده‌ای منجر شد. طبق گزارش رسانه‌های فرانسوی دانش‌آموزان علیه کمبود بودجه، تعداد کم معلمان، ساختمان‌های فرسوده، گرمای بیش از حد کلاس‌ها به‌ویژه در طول موج گرمای امسال، همچنین کلاس‌های درس پرجمعیت و برنامه‌های درسی سختگیرانه معترض هستند.

سه روز گذشته نیز این اعتراضات ادامه پیدا کرد و رسماً به شورش و جنگ شهری بین دانش‌آموزان و پلیس تبدیل شد. طبق گزارش شبکه خبری فرانس۲۴، اعتراضات از منطقه ‌ایل دو فرانس در اطراف پاریس آغاز شد، اما اکنون به سایر شهرها گسترش یافته است. دانش‌آموزان معترض ساختمان‌های مدارس را مسدود کردند، برخی مدارس را به آتش کشیدند، به اموال عمومی آسیب زدند، سطل‌های زباله را به آتش کشیدند و به پرسنل اورژانس حمله کردند.

دستگیری 1949 معترض

در جریان اعتراضات خشونت‌آمیز مدارس در فرانسه، 1949 نفر دستگیر شده‌اند. به گفته وزارت کشور فرانسه، اکثر آنها به خشونت، از جمله علیه نیروهای انتظامی، متهم شده‌اند. 305 افسر پلیس و ژاندارم در جریان درگیری‌ها زخمی شده‌اند. «ادوارد جفری»، وزیر آموزش و پرورش، در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «از والدین می‌خواهم که اجازه ندهند فرزندانشان خود را در معرض خطر قرار دهند. حفاظت از دانش‌آموزان و کارکنان، اولویت مطلق ماست. از این رو، جمعه بیش از ۴۰۰ مدرسه تعطیل خواهند بود.» وی اظهار داشت که از زمان آغاز اعتراضات، 170 دانش‌آموز و 65 کارمند آموزش و پرورش هم زخمی شده‌اند.

جلسه اضطراری دولت

وزارت کشور فرانسه ابراز تاسف کرد که این وضعیت دیگر هیچ ارتباطی با بیان مشروع خواسته‌ها ندارد و در عوض، تمام ویژگی‌های ناآرامی‌های شهری را به نمایش گذاشته است. به گزارش تسنیم به نقل از «پاسایر نویه پرسه» این واقعیت که اعتراضات چندین روز است که بدون وقفه ادامه داشته و به دانشگاه‌ها نیز سرایت کرده است، دولت فرانسه را تحت فشار قرار داده است. به همین دلیل روز پنجشنبه «سباستین لکورنو»، نخست‌وزیر، جلسه اضطراری برای بحث در مورد وضعیت دبیرستان‌ها تشکیل داد. طبق گزارش رسانه‌ها، دفتر نخست‌وزیر فرانسه اعلام کرد وی از وزرای دولت خواسته است تا همه سفرهای رسمی برنامه‌ریزی‌شده برای روزهای آتی را لغو کنند تا مقامات و نیروهای پلیس بر مدیریت و رسیدگی به تظاهرات تمرکز کنند. وزیر آموزش و پرورش فرانسه هم در یک عقب‌نشینی مقابل دانش‌آموزان در رادیو فرانس 2 مردم را به آرامش دعوت کرد و از مذاکره با نمایندگان دانش‌آموزان دبیرستانی خبر داد. او گفت که خواسته‌های آنها باید شنیده شود و گفت‌وگو تنها راه پیش رو است. گفتنی است این اعتراضات به سرعت در حال تبدیل شدن به موضوعی داغ در کارزار انتخاباتی برای جانشینی امانوئل ماکرون رئیس‌جمهور فرانسه در ماه مه (اردیبهشت) آینده است.