رئیس ستاد کل مزدوران سعودی کشته شد پیش به سوی آزادسازی «تعز»
سرویس خارجی-
مقاومت یمن با پیشروی گسترده در جبهههای تعز، رئیس ستاد نیروهای ضربتی شورای ریاستی وابسته به عربستان را در درگیریهای منطقه «الکدحه» به هلاکت رساندند؛ همزمان حملات موشکی و پهپادی انصارالله مواضع ائتلاف سعودی در خاک عربستان و عدن را هدف قرار داد. یمنیها در حال پیشروی به سمت شهر راهبردی «تعز» هستند.
کنترل تعز میتواند مسیرهای تدارکاتی و لجستیکی را بهطور کامل قطع کند، دستاوردهای اخیر نیروهای مقاومت در ساحل دریای سرخ را تثبیت نماید و راه را برای گسترش نفوذ به سمت عدن هموار سازد. به همین دلیل، این شهر همواره یکی از کانونهای اصلی رقابت میان نیروهای ملی و جریانهای وابسته به قدرتهای خارجی بوده است.
اهمیت تعز فراتر از موقعیت جغرافیایی آن است؛ این شهر بهمثابه دروازهای برای تثبیت سیطره بر بابالمندب و کریدورهای حیاتی دریای سرخ عمل میکند. نیروهای وابسته به رژیم سعودی که سالها در مناطق جنوبی مستقر بودهاند، همواره کوشیدهاند با حفظ کنترل بر تعز، مانع از تکمیل حلقه مقاومت در غرب یمن شوند. در مقابل، نیروهای مقاومت یمن با درک عمیق از این اهمیت استراتژیک، تعز را نه صرفاً یک هدف نظامی، بلکه نمادی از بازپسگیری حاکمیت ملی و قطع نفوذ خارجی میدانند. هرگونه تحول در این جبهه میتواند معادله قدرت را در سراسر یمن و حتی در سطح منطقه تغییر دهد. دیروز اعلام شد انقلابیون یمن در آستانه آزادسازی این شهر مهم هستند.
پیشروی انقلابیون یمن
از اوایل سپتامبر ۲۰۲۶ (شهریور)، نیروهای انقلابی یمن با آغاز عملیات گسترده، بندر مخا، بخشهای وسیعی از ساحل دریای سرخ و جزایر استراتژیک نزدیک بابالمندب را آزاد کردند و این پیشروی را به جبهههای غربی و جنوبی استان تعز گسترش دادند. مزدوران آلسعود اعلام کردند که ۲۷ حمله هوائی در امتداد جبهههای تعز انجام دادهاند که طی آن سامانههای نظامی نیروهای انصارالله هدف قرار گرفته است؛ اما گزارشهای میدانی از پیشرویهای معنادار نیروهای مقاومت در مناطق پیرامونی و نزدیک شدن به مسیرهای تدارکاتی حیاتی مانند جاده تعز-عدن حکایت دارد. این تحولات نشاندهنده عزم جدی انقلابیون یمن برای تکمیل محاصره و بازپسگیری کامل تعز بهعنوان گامی اساسی در مسیر آزادسازی کامل سرزمین یمن از نفوذ خارجی است.
کشته شدن «الخولانی»
در این میان، به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، شورای ریاستی یمن وابسته به سعودی اعلام کرد که محمد الخولانی، رئیس ستاد نیروهای ضربتی این شورا وابسته به عربستان، کشته شده است. بر اساس این گزارش، الخولانی در درگیریهای رخ داده در منطقه الکدحه واقع در استان تعز جنوب غرب یمن کشته شده است. همچنین تأکید شده که این سرکرده در درگیری با نیروهای انصارالله کشته شده است. رسانههای یمنی اعلام کردند که پس از کشته شدن الخولانی، نیروهای وابسته به عربستان در حال عقبنشینی سریع از اطراف شهر التربه هستند.
انفجارهای مهیب در ریاض
پنجشنبه شب نیز رسانههای یمن به نقل از منابع محلی گزارش دادند که صدای چندین انفجار شدید در ریاض پایتخت عربستان شنیده شده است. رسانههای یمن همچنین گزارش دادند که چندین انفجار، اردوگاه ائتلاف به رهبری رژیم سعودی در عدن در جنوب یمن را به لرزه در آورد. در جریان حمله انقلابیون یمن به عدن ۱۷ نیروی وابسته به رژیم کشته و زخمی شدند.
از طرف دیگر، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، پنجشنبه شب، از موج جدید حملات هوائی و موشکی جنگندههای عربستان به یمن خبر داد و اعلام کرد که با این حملات، شمار کل تجاوزات در دور اخیر درگیریها به بیش از ۱۲۰۰ مورد رسیده است.
دروغهای تکراری
خبر دیگر آن که رئیس شورای عالی سیاسی یمن گفت که عربستان در یک اقدام بیسابقه عاجزانه که نشاندهنده ناتوانی و شکست این نظام جنایتکار است، با متهم کردن یمن به هدف قرار دادن شهر مدینه منوره، دروغهای آشکار و ساختگی خود را تکرار کرد. مهدی المشاط افزود: «ما نظام سعودی را بهطور کامل، مسئول هرگونه حمله به مکه، زائران مسجدالحرام و مدینه منوره و مسجد النبی و تلاش برای نسبت دادن این جنایت به مردم مسلمان یمن میدانیم. مردم مسلمان یمن در دفاع از مسجدالاقصی نبرد گستردهای را علیه بزرگترین قدرتهای نظامی آمریکا، انگلیس و رژیم غاصب اسرائیل انجام دادهاند و کاملا آماده دفاع از مکه، مسجدالحرام، مدینه و مسجد النبی با تمام وسایل ممکن هستند.»