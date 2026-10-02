بسیج 200 سازمان از 60 کشور جهان علیه رژیم آپارتاید اسرائیل

شهرک‌نشینان به همراه نظامیان صهیونیست فقط در شهریور ماه، 2000 نوبت به فلسطینیان ساکن کرانه باختری حمله کرده‌اند. همزمان

200 سازمان از 60 کشور جهان بسیج شده‌اند تا یک کارزار هماهنگ علیه این رژیم وحشی به راه اندازند.

در حالی که گزارش‌های میدانی از تداوم حملات نیروهای رژیم صهیونیستی و شهرک‌نشینان علیه فلسطینیان در کرانه باختری حکایت دارد، ائتلافی متشکل از بیش از ۲۰۰ سازمان مدنی، اتحادیه کارگری، شبکه حقوق بشری و گروه‌های حامی فلسطین در بیش از ۶۰ کشور جهان برای برگزاری یک کارزار هماهنگ علیه تل‌آویو اعلام آمادگی کرده است. این حرکت جهانی در حالی انجام می‌شود که همزمان با تشدید حملات علیه فلسطینیان، «کمیسیون مقاومت در برابر شهرک‌سازی فلسطین» اعلام کرده که نظامیان و شهرک‌نشینان صهیونیست تنها در ماه سپتامبر ۲۰۲۶ (شهریور ماه)، ۲ هزار و ۵۱ حمله علیه فلسطینیان، اراضی و اموال آنان در کرانه باختری انجام داده‌اند. بر اساس این آمار، ۱۴۰۴ حمله توسط نیروهای رژیم صهیونیستی و ۶۴۷ حمله توسط شهرک‌نشینان صهیونیست انجام شده است. بیشترین شمار حملات در منطقه رام‌الله و البیره با ۵۰۶ مورد ثبت شده و پس از آن نابلس با ۳۴۲، الخلیل با ۲۷۲ و جنین با ۲۰۲ حمله قرار داشته‌اند. گزارش این کمیسیون همچنین از به شهادت رسیدن سه فلسطینی در حملات شهرک‌نشینان طی ماه سپتامبر خبر می‌دهد. در مجموع، شمار فلسطینیانی که از ابتدای سال ۲۰۲۶ در حملات شهرک‌نشینان جان خود را از دست داده‌اند به ۲۹ نفر رسیده است. از سوی دیگر، حملات شهرک‌نشینان در ماه گذشته به باغات کشاورزان در کرانه باختری به ۱۴ هزار و ۶۰۰ اصله درخت آسیب زده که ۹ هزار و ۳۳۴ اصله از آنها درختان زیتون بوده‌اند؛ موضوعی که همزمان با فصل برداشت زیتون، فشار اقتصادی و معیشتی قابل توجهی بر کشاورزان فلسطینی وارد کرده است. در همین چارچوب، گزارش‌های میدانی از حمله شهرک‌نشینان به کشاورزان فلسطینی در مناطق مختلف نابلس و جلوگیری از برداشت محصول زیتون حکایت دارد. در یکی از این موارد، سه فلسطینی هنگام برداشت زیتون در چند روستای استان نابلس زخمی شدند.

جزئیاتی از ائتلاف جهانی

در چنین شرایطی، بیش از ۲۰۰ سازمان و تشکل مدنی از بیش از ۶۰ کشور جهان برای یک روز اقدام هماهنگ در حمایت از فلسطین اعلام آمادگی کرده‌اند. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، این کارزار قرار است در ۱۰ اکتبر (18 مهرماه) برگزار شود و سازمان‌های شرکت‌کننده خواستار اجرای قوانین بین‌المللی، پاسخگو کردن رژیم صهیونیستی در قبال اقدامات شنیع‌اش، محدودیت صادرات تسلیحات به تل‌آویو و افزایش فشارهای سیاسی و اقتصادی بر این رژیم هستند. این حرکت شامل تظاهرات خیابانی، تحصن مقابل ساختمان‌های دولتی، برنامه‌های فرهنگی و آموزشی و تجمع در مقابل برخی مراکز تجاری مرتبط با زنجیره تامین نظامی خواهد بود. لندن، سیدنی، کیپ‌تاون، سائوپائولو، رباط، اسلامبول و شماری دیگر از شهرهای مهم جهان از جمله محل‌هایی هستند که برای برگزاری این برنامه‌ها اعلام آمادگی کرده‌اند. در میان گروه‌های مشارکت‌کننده، ائتلاف‌های حامی فلسطین، اتحادیه‌های کارگری، شبکه‌های حقوق بشری و گروه‌های دانشجویی از مناطق مختلف جهان حضور دارند.