امنیت «محلهمحور» دشمنان را ناکام گذاشت
مشهد - خبرنگار کیهان:
جانشین فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی گفت: امنیت «محلهمحور»، اتحاد و همدلی مردم در کنار اقتدار نیروهای مسلح ایران، دشمنان آمریکایی و صهیونی را در جنگهای تحمیلی اخیر علیه کشورمان ناکام گذاشت و ترفندهای آنها را یکی بعد از دیگری خنثی کرد.
به گزارش ایرنا، سردار سرتیپ دوم جواد جهانشیری در آیین تکریم و معارفه فرمانده انتظامی گناباد افزود: دشمنان در استمرار توطئههای خود، در جنگهای تحمیلی اخیر طی سال جاری و سال قبل با شیوههای مختلف با همراهی عوامل سرسپرده خود و افراد سلطنتطلب به دنبال ضربه به نظام جمهوری اسلامی ایران بودند که ناکام ماندند.
وی تصریح کرد: با هوشیاری رهبر شهید انقلاب و بعد از شهادت معظم له، با درایت سومین رهبر انقلاب و با شرکت پرشور و میدانی مردم در صحنه دفاع از دستاوردهای این نظام و اقتدار نیروهای مسلح در ۲۱۰ شب و طی ۳۰ هفته گذشته با وجود جنگ سخت نه تنها وضعیت کشورمان بحرانی نشد، بلکه خط بطلانی بر ترفندهای معاندان کشیده شد.
جانشین فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی ادامه داد: با وجودی که شهادت رهبر شهید انقلاب و دانشمندان و فرماندهان ارشد نیروهای مسلح مصیبت بزرگی برای کشور ما بود ولی جنگهای تحمیلی اخیر دشمنان آمریکایی و صهیونی علیه ایران اسلامی دستاوردهایی هم به دنبال داشت که از جمله آنها میتوان به چالاکی در تصمیمگیری و سرعت در فرماندهی میدان نبرد مقابله با دشمنان و متجاوزان اشاره کرد.
جهانشیری گفت: در کنار حضور میدانی و تأثیرگذار مردم در ۲۱۰ شب گذشته در تجمع حمایت از نظام جمهوری اسلامی ایران و بیعت با سومین رهبر انقلاب، ثبتنام افزون بر ۳۱ میلیون جانفدا برای دفاع از کشورمان دیگر دستاورد مهم به شمار میرود و امنیت محلهمحور حاصل تعامل و همراهی بخشهای مختلف و آحاد مردم در همراهی با این نظام است.
فرماندار گناباد هم از امنیت به عنوان یک امر چندوجهی یاد کرد که تحقق مطلوب آن نیازمند همراهی و مشارکت همه بخشها است.
ابوالفضل حکیمپور با بیان اینکه تأمین امنیت از ارکان مهم توسعه و سرمایهگذاری است، بیان کرد: در سالهای اخیر به برکت تأمین امنیت مطلوب و افزایش مشارکت عمومی، شاهد افزایش مهاجرت معکوس به گناباد از سایر شهرستانها بودیم.
وی گفت: با تأمین زیرساختهای لازم از همه ظرفیتها برای افزایش بیش از پیش امنیت پایدار در گناباد استفاده میکنیم و در کنار نیروهای مسلح و فرماندهی انتظامی در این بخش هستیم.