تالش – خبرنگار کیهان:

رضا جمشیدی سه‌ساری فرماندار تالش به همراه مدیران دستگاه‌های اجرائی شهرستان، با حضور در مسجد امام جعفر صادق(ع) بازار خطبه‌سرا، از ساعت ۱۰ صبح پاسخگوی درخواست‌ها، مسائل و مشکلات مردم بودند.

جمعی از مردم شریف کرگانرود مطالبات و درخواست‌های خود را به‌صورت مستقیم مطرح کرده و در جریان روند پیگیری امور قرار گرفتند.

میز خدمت دولت وفاق ملی با هدف رسیدگی مستقیم به مسائل و مطالبات شهروندان برگزار می‌گردد.

همچنین به مناسبت هفتم مهر، روز آتش‌نشانی و ایمنی، از آتش‌نشانان شهر لیسار با حضور رضا جمشیدی سه‌ساری فرماندار تالش، تجلیل شد.

در این مراسم که با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی، امام جمعه و بخشدار بخش کرگانرود، شهردار لیسار و اعضای شورای اسلامی شهر لیسار برگزار شد، از تلاش‌ها و خدمات آتش‌نشانان در تأمین ایمنی و حفاظت از جان و مال شهروندان قدردانی به عمل آمد.