همدان- خبرنگار کیهان:

نخستین دفتر نوآوری معادن و صنایع معدنی کشور با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان برای هوشمندسازی معادن، توسعه صنایع معدنی و کاهش خام‌فروشی در همدان راه‌اندازی شد.

رئیس مرکز نوآوری معادن و صنایع معدنی ایران در آیین افتتاح این دفتر، راه‌اندازی آن را گامی مهم در مسیر توسعه فناوری و حمایت از نخبگان، فناوران و کارآفرینان بخش معدن دانست و افزود: همدان از ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه معدن و صنایع معدنی برخوردار است و زمینه مناسبی برای توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان در این بخش دارد.

مجید وفایی فرد اظهار کرد: بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و عبور از روش‌های سنتی می‌تواند زمینه‌ساز تحول در بخش معدن استان و افزایش بهره‌وری در زنجیره تولید شود.

رئیس مرکز نوآوری معادن و صنایع معدنی ایران، حمایت از زیست‌بوم شرکت‌های استارتاپی و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان را از راهبردهای اصلی این مرکز عنوان کرد و گفت: اولویت ما حمایت از ایده‌های نوآورانه و ایجاد هم‌افزایی میان فعالان مختلف حوزه فناوری است تا روند توسعه فناوری در بخش معدن شتاب بیشتری بگیرد.

وفایی‌فرد ادامه داد: استقرار دفتر نوآوری در همدان می‌تواند زمینه خلق ارزش افزوده بیشتر در زنجیره تولید مواد معدنی و کاهش خام‌فروشی را با ورود فناوری‌های پیشرفته به این بخش فراهم کند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان همدان نیز گفت: این استان به عنوان پایلوت کشوری در زمینه پایش تصویری معادن شناخته می‌شود و راه‌اندازی دفتر نوآوری معادن و صنایع معدنی، ظرفیت‌های علمی و فناورانه استان را بیش از پیش به بخش معدن متصل می‌کند.

مسلم مروجی‌فرد راه‌اندازی این دفتر را فرصتی برای توسعه اقتصادی استان و حمایت از ظرفیت‌های نخبگانی و فناورانه دانست و اظهار کرد: همدان با برخورداری از ظرفیت‌های معدنی و توانمندی‌های نوآورانه، بستر مناسبی برای توسعه صنایع معدنی هوشمند در کشور دارد.

وی افزود: استقرار دفتر مرکز نوآوری معادن و صنایع معدنی ایران (ایمینو) در همدان می‌تواند به شتاب گرفتن این روند کمک کند.

مدیرکل صمت استان همدان با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت جوانان، فناوران و شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: انتظار می‌رود فعالیت این دفتر به ارائه و اجرای راهکارهای نوآورانه و کاربردی برای حل چالش‌های بخش معدن و صنایع معدنی استان منجر شود.