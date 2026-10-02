بسته راهبردی ۱۴گانه برای تحکیم انسجام تجمعات مردمی
اصفهان- خبرنگار کیهان:
استاندار اصفهان با تبیین راهبردهای عملیاتی برای مدیریت تجمعات مردمی، بر ضرورت ارتقای تجمعات به ساختارهای نهادمند، تقویت نقشآفرینی مساجد و تشکلهای مردمی و شفافسازی مرز میان «اعتراض قانونی» و «اغتشاش» بهعنوان مهمترین مؤلفههای حفظ انسجام ملی و شکست جنگ شناختی دشمن تأکید کرد.
دکتر مهدی جمالینژاد در وبینار مشترک «ارکان ملی قرارگاه بعثت» با اشاره به بایستهها و الزامات تحکیم انسجام اجتماعی و حفظ پایداری تجمعات شبانه مردمی، اظهار کرد: تجربه موفق و درسآموز تأمین امنیت بیش از ۲۰۰ شب حماسه و حضور پرشور مردمی نشان داد که پیوند مستحکم و هوشمندانه میان «اقتدار قانون» و «مردمداری عمیق»، میتواند خیابان و میدان را به امنترین، آرامترین و مطمئنترین نقطه شهر برای حضور گرم خانوادهها تبدیل کند و این سرمایه اجتماعی باید پاسداشته شود.
استاندار اصفهان نخستین گام در این مسیر را تقویت الگوی «محلهمحوری» دانست و افزود: ارزیابیهای میدانی نشان میدهد که الگوی محلهمحوری و شکلگیری «میدانهای متصل به محله»، موفقترین و کارآمدترین الگوها در ایجاد پیوندهای عمیق انسجامبخش اجتماعی هستند و باید محور اصلی برنامهریزیها قرار گیرند.
وی در ادامه با تأکید بر لزوم حرکت به سمت «نهادمندی» تصریح کرد: تجمعات خودجوش مردمی برای آنکه اثرگذاری پایدار و ماندگاری داشته باشند، باید همانند الگوهای موفق تاریخ انقلاب اسلامی نظیر تجربیات دوران شکلگیری «بسیج مستضعفین» و «نهضت سوادآموزی»، از حالتهای مقطعی عبور کرده و به سطح نهادمندی ارتقا پیدا کنند.
جمالینژاد فعالسازی ظرفیت مساجد و کانونهای فرهنگی را ضرورتی بنیادین برشمرد و بیان کرد: کانونهای مساجد باید با سازماندهی اصولی و تخصصی نیروهای مردمی در چهار ساختار تعریفشده «پشتیبانی»، «فرهنگی»، «رسانهای» و «امدادی» وارد میدان شده و نقشآفرینی مؤثر داشته باشند.
استاندار اصفهان همچنین بر فراهمسازی بسترهای حضور خانوادهها تأکید کرد و گفت: برپائی منظم مواکب خدمترسانی عمومی در کنار راهاندازی اختصاصی «موکب کودک»، شرایط بسیار مناسبی را برای حضور امن، راحت و گستردهتر خانوادهها به همراه فرزندانشان در بطن تجمعات فراهم میسازد.
وی با اشاره به ضرورت جذابیتبخشی به برنامهها یادآور شد: برای استمرار و پایداری حضور مردم، طراحی برنامهها باید کوتاهتر، متنوعتر و متناسب با ذائقه مخاطب باشد، بهگونهای که مدتزمان اجرای هر بخش از برنامهها بیش از ده دقیقه به طول نینجامد تا از فرسایشیشدن تجمعات جلوگیری شود.
جمالینژاد بر ضرورت بهرهگیری هوشمندانه از توان تشکلهای مردمنهاد و سمنها تأکید کرد و افزود: تشکلهای مردمنهاد با نفوذ اجتماعی گسترده و سرمایه عظیم اعتمادی که نزد مردم دارند، نقشی حیاتی در حفظ آرامش و تقویت تابآوری ملی ایفا میکنند و در این راستا، دولت باید با ایفاگری نقش «کارگردان هوشمند»، زمینه تعامل، همراهی و همگرایی سازنده با این تشکلها را فراهم آورد.
وی درخصوص پیامرسانی و محتوای تجمعات خاطرنشان کرد: محتوا و سیستم صوتی تجمعات نباید صرفاً به پخش مداحی و نوحه محدود شود؛ بلکه ایستگاهها باید بهصورت مجریمحور اداره شوند و در آنها متنهای احساسی و انگیزشی، شعارهای جمعی حماسی و کلیپهای صوتی و تصویری کوتاه به گوش برسد و درکنار آن، استفاده از پلاکاردهای پرمحتوای دستنویس با شعارهای تبیینی در میان جمعیت ترویج گردد.
استاندار اصفهان بر ضرورت شفافسازی مرز میان «اعتراض» و «اغتشاش» تأکید کرد و گفت: با اجرای دقیق و قانونمند طرح ساماندهی تجمعات، مرز میان معترض قانونی و مطالبهگر با عناصر اغتشاشگر کاملاً شفاف و آشکار میشود و شرایط برگزاری اعتراضات قانونی شهروندان در زمانها و مکانهای مشخص و امن فراهم خواهد
شد.
وی با اشاره به الزامات انتظامی و حفاظتی عنوان کرد: رعایت دقیق ملاحظات امنیتی یک اصل حیاتی است؛ بهطوری که تمامی برنامههای خیابانی و میدانی باید با هماهنگی کامل و مستمر با مجموعههای امنیتی و انتظامی انجام گیرد و در تجمعاتی که در اماکن و فضاهای بسته برگزار میشود، حتماً تعبیه گیت و بازرسیهای دقیق در مبادی ورودی پیشبینی و اعمال گردد.
جمالینژاد در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع اقتصاد محلی اشاره کرد و گفت: حمایت از کسبه محلی و رونق اقتصاد محلهها باید مدنظر قرار گیرد؛ بهگونهای که مردم و حاضران در تجمعات به خرید از مغازهها و بازارهای محلی تشویق شوند، چراکه باز بودن مغازهها اقدامی امیدآفرین و نشانهای روشن از استمرار جریان طبیعی و باطراوت زندگی اجتماعی در شهر است.