تأكيد استاندار فارس بر ضرورت رويكرد علمي و عملياتي در مديريت منابع آب استان

شيراز- خبرنگار كيهان:

حسینعلی امیری، استاندار فارس در جلسه کمیته بهره‌وری استان که با حضور مدیران استانی، مسئولان دستگاه‌های مرتبط و صاحب‌نظران این حوزه همراه بود، گفت: مدیریت آب اکنون به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های جوامع بشری تبدیل شده است و حتی در مناطقی که از منظر اقلیمی شرایط بهتری نسبت به کشور دارند، برنامه‌ریزی‌های کلانی برای مدیریت این مایه حیات صورت می‌گیرد.

استاندار فارس گفت: مشاهده تجربیات کشورهای پیشرو در بهره‌گیری از سیستم‌های نوین آبیاری گویای این واقعیت است که مدیریت منابع، نه یک انتخاب، که ضرورتی حیاتی به شمار می‌رود.

امیری با مرور هشدارهای کارشناسان پیشکسوت در دهه‌های گذشته درباره شرایط آبی کشور، وضعیت کنونی فرونشست زمین و خشکیدگی چشمه‌ها را نتیجه کم توجهی به این هشدارها در گذشته دانست.

وی با با تأکید بر اینکه مدیریت منابع آب، یکی از ارکان اصلی حکمرانی در نظام‌های سیاسی است تصریح کرد: ساختار زمین و منابع زیرزمینی به دلیل آسیب‌های انباشته ناشی از استفاده غیر علمی از منابع آب زیرزمینی، به‌سادگی قابل بازسازی نیستند و نباید فریب دوره‌های ترسالی را خورد.

رئیس کمیته بهره‌وری استان با اشاره به رویکرد پژوهش‌ها در رویداد ارتقاء بهره‌وری آب که قرار است

25 آذر در شیراز برگزار شود، ضرورت توجه به محدودیت‌های اعتباری کشور را یادآور و خواستار پرهیز از آرمان‌گرایی در داوری ایده‌ها، پیشنهادها و مقالات ارسال شده به دبیرخانه رویداد و مطابقت آن با واقعیت‌های اقتصادی و اجرائی کشور شد.

وی گفت: در حوزه بهره‌وری آب، نباید آرزوها و آمال مطرح شود، بلکه ایده‌هایی باید مورد توجه این رویداد قرار گیرند که با واقعیت‌هایی همچون محدودیت منابع و شرایط ویژه کشور، همخوانی داشته باشند.

استاندار فارس با بیان اینکه در این رویداد باید عمدتاً به دنبال واقع کشف موضوعات جدید در حوزه بهره‌وری آب بود ادامه داد: ارزیابی ایده‌ها نباید صرفاً به موضوعاتی که در حال حاضر در مرئی و منظر قرار دارند، محدود شود، بلکه باید ایده‌های نوآورانه و ظرفیت‌های جدید نیز مورد توجه قرار گیرند. امیری افزود: برگزاری رویداد ارتقاء بهره‌وری باید نشان دهد که مدیریت آب در فارس مبتنی بر اصول علمی انجام می‌شود و از سوی دیگر در دوره زمانی مشخص آثار آن به صورت عملی در مدیریت منابع آب نمایان شود.

در این نشست و پیش از سخنان استاندار، محسن پاپری زارعی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، سیاوش بدری مدیرعامل آب منطقه‌ای، احد بهجت حقیقی مدیرکل جهاد کشاورزی، علی شبانی مدیرعامل آبفای فارس، کریم مجرب مدیرکل صمت استان و محمدحسن طرازکار عضو هیئت علمی و دانشیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز به بیان نقطه‌نظرات خود درخصوص برگزاری رویداد بهره‌وری آب و زمان برگزاری و چگونگی دریافت و داوری مقالات و پژوهش‌های مرتبط با آن پرداختند.