شهرکرد- خبرنگارکیهان:

هیئت پنج نفره کارشناسان تخصصی ارزیابی عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه حضور خود در چهارمحال و بختیاری و اجرای طرح جامع پایش و بررسی خدمت و عملکرد اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان از زیرساخت‌های فرهنگی شهرکرد بازدید کردند.

نگارخانه شهید شهرانی، پردیس سینمایی غدیر، فرهنگسرای بزرگ، انجمن سینمای جوانان دفتر شهرکرد، انجمن خوشنویسی شهرکرد، انجمن موسیقی استان، مجتمع فرهنگی هنری مهر، هنرستان‌ هنرهای زیبا و مجتمع فرهنگی هنری امیرکبیر از جمله مراکز فرهنگی است که شرایط عمرانی و نحوه اجرای فعالیت‌ها و برنامه‌های آن‌ها از نزدیک و در گفت‌و گو با مسئولان، هنرمندان و فعالان انجمن‌ها و مؤسسات فرهنگی بررسی شد. همچنین این هیئت با حضور در یکی از مراکز هنری در جریان روند تولید یک اثر هنری انقلابی و حماسی که به زودی رونمایی خواهد شد، قرار گرفت.

در طرح جامع پایش و بررسی خدمات و عملکرد تمامی ادارات کل استان‌ها زیرمجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که از اواخر شهریور امسال کلید خورده است، میزان تحقق اهداف و اجرای دقیق سیاست‌های ابلاغی وزارتخانه برمبنای کلان برنامه‌های وزیر فرهنگ در بازه زمانی دو سال گذشته و بر اساس شاخص‌های تعیین شده ارزیابی می‌شود