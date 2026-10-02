کد خبر: ۳۳۹۱۵۰
تاریخ انتشار : ۱۰ مهر ۱۴۰۵ - ۲۰:۱۸
آغاز لایروبی ۹۰۰۰ پل در بوشهر
بوشهر - خبرنگار کیهان:
مدیرکل راهداری استان بوشهر: با هدف پیشگیری از وقوع سیلاب، جلوگیری از آسیب به ابنیههای راهی و تسهیل عبور آبهای سطحی، برنامههای پیشگیرانه جهت پاکسازی بستر پلها در محورهای مواصلاتی استان با دقت بالا در دستور کار قرار گرفته است.
این اقدام برای جلوگیری از انسداد دهانهها و تجمع گلولای ضروری است؛ در همین راستا، ۴۰ دستگاه ماشینآلات سنگین و تخصصی بهکار گرفته شده است تا فرآیند پاکسازی با سرعت و کیفیت مطلوب انجام پذیرد.