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کد خبر: ۳۳۹۱۵۰
تاریخ انتشار : ۱۰ مهر ۱۴۰۵ - ۲۰:۱۸
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آغاز لایروبی ۹۰۰۰ پل در بوشهر

بوشهر - خبرنگار کیهان:
 مدیرکل راهداری استان بوشهر: با هدف پیشگیری از وقوع سیلاب، جلوگیری از آسیب به ابنیه‌های راهی و تسهیل عبور آب‌های سطحی، برنامه‌های پیشگیرانه جهت پاکسازی بستر پل‌ها در محورهای مواصلاتی استان با دقت بالا در دستور کار قرار گرفته است.
این اقدام برای جلوگیری از انسداد دهانه‌ها و تجمع گل‌ولای ضروری است؛ در همین راستا، ۴۰ دستگاه ماشین‌آلات سنگین و تخصصی به‌کار گرفته شده است تا فرآیند پاکسازی با سرعت و کیفیت مطلوب انجام پذیرد.

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