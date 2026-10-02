شيراز- خبرنگار كيهان:

محمدحسن اسدی، شهردار کلان‌شهر شیراز، با اشاره به جایگاه ویژه این کلان‌شهر در حافظه تاریخی جهان، بر لزوم پیوند هوشمندانه میان زیرساخت‌های حمل‌ونقل، خدمات شهری و ظرفیت‌های متنوع گردشگری اعم از سلامت، ادبی، مذهبی و طبیعت‌گردی با هدف افزایش مدت ماندگاری مسافران و تحول در اقتصاد شهری تأکید کرد.

اسدي در هفته گردشگری بر لزوم بازآفرینی ظرفیت‌های تاریخی و نوین این کلان‌شهر در مسیر توسعه پایدار اقتصادی تأکید کرد. این رویکرد که بر هم‌افزایی میان زیرساخت‌ها و خدمات شهری متمرکز است، در پی آن است تا جایگاه شیراز را به عنوان مقصدی فراتر از بازدید معمول، تثبیت و تقویت کند.

وي در این خصوص همزمان با هفته گردشگری، این مناسبت را بهانه‌ای برای بازخوانی میراثی دانست که قرن‌هاست نام ایران و شیراز را در حافظه جهان زنده نگه داشته است؛ سرزمینی که تاریخ در آن نه فقط در کتاب‌ها، بلکه در سنگ‌نگاره‌ها، باغ‌ها، معماری، آیین‌ها، شعرها و در کوچه‌پس‌کوچه‌های شهر نفس می‌کشد.

مديريت ارشد شهري شيراز با بیان اینکه این شهر برای گردشگری صرفاً مقصد معمولی نیست، افزود: شیراز سرزمینی است که در گستره آن، شکوه تخت‌جمشید و آرامش حافظیه، معماری زندیه و عطر بهارنارنج، زیارت و فرهنگ، پزشکی و طبیعت، هنر و ادبیات، در کنار یکدیگر روایتی کم‌نظیر از ایران ساخته‌اند؛ شهری که می‌تواند دروازه‌ای برای شناخت ایران باشد و هر گردشگری پس از دیدنش، بخشی از روح ایران را با خود به جهان ببرد.

اسدی فرصت‌های امروز شیراز را شامل گردشگری فرهنگی و تاریخی، سلامت، طبیعت‌گردی، ادبی، مذهبی، رویدادمحور و ظرفیت‌های کم‌نظیر هنر و صنایع‌دستی دانست و تصریح کرد: تحقق این چشم‌انداز، نیازمند پیوند هوشمندانه میان ظرفیت جاذبه‌های کهن و زیرساخت‌ها و جاذبه‌های نوین گردشگری، میان حمل‌ونقل و گردشگری، میان مدیریت شهری و فعالان این حوزه و البته میان شیراز و شهرها و استان‌های پیرامون آن است.

شهردار شیراز با تأکید بر این موضوع که این کلان‌شهر را باید فراتر از تمام گنجینه‌های بی‌بدیلش مهیای حضور گردشگران، هنرمندان صنایع‌دستی و دوستداران مواریث فرهنگی کنیم، تصریح کرد: هدف مدیریت شهری این است که گردشگر تنها برای دیدن چند بنای تاریخی نیاید، بلکه برای تجربه منحصربه‌فرد شیراز سفر کند تا به مدت زمان اقامتش افزوده شود؛ برای قدم‌زدن در شهر شعر و باغ، برای لمس تاریخ، برای زیارت، برای درمان، برای چشیدن فرهنگ و برای ساختن خاطره‌ای که با خود به خانه ببرد.

وی همچنین ضمن تبریک هفته گردشگری به همه تلاشگران عرصه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع‌دستی، ابراز امیدواری کرد که شیراز بیش از همیشه، در قامت یکی از درخشان‌ترین چهره‌های گردشگری ایران و جهان بدرخشد.

این راهبرد کلان، نشان‌دهنده اراده مدیریت شهری برای تبدیل ظرفیت‌هاهای بالقوه شیراز به فرصت‌های بالفعل اقتصادی است؛ مسیری که در آن با تقویت تعاملات، ارتقای خدمات و توسعه هدفمند زیرساخت‌ها، چشم‌انداز تبدیل شدن شیراز به درخشان‌ترین چهره گردشگری در سطوح ملی و بین‌المللی دنبال می‌شود.