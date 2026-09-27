پمپاژ ترس مخربتر از بمب سنگرشکن
مرضیه هاشمی، فعال رسانهای اصالتاً آمریکایی و مدیرکل اخبار داخلی شبکه پرستیوی در فضایمجازی با انتشار تصویر یک تیر برق در خیابانهای تهران و همچنین تصویر خسارات ایران به تجهیزات آمریکا در منطقه، نوشت:
«بحثهای مهمی میشه این روزها. ولی شاید مهمترینش این تصویره. همین تیر چراغ برق سالم و ایستاده خودش یه پیام خیلی مهم داره.
آخه تو یه سال دو بار آمریکا علیه ایران جنگ راه انداخت. و سالها پیش بعضیها میگفتن اگه آمریکا و مزدورانش به ایران حمله کنن یه دونه از اینها سالم نمیمونه. اونزمان ایران فقط پهپاد گلوبال هاوک رو ساقط کرده بود.
ولی حالا طبق نظر تقریباً همه تحلیلگران مطرح دنیا، ایران بدجوری آمریکا رو زده. عکس دوم از خسارات چند میلیارد دلاری سنتکام هست. اونم فقط از خسارات به تجهیزات نیروی هواییشون. اون یکی هم عکس ماهوارهای از بعضی از بیست پایگاه موشک خورده آمریکا. پس چرا هنوز اینهمه تیر چراغ برق داریم الحمدلله؟!
یعنی آمریکا دلش برای مردم ما سوخته؟
آمریکایی که یه هولوکاست تمامعیار تو غزه ترتیب داد؟ همون که اولینروز حمله به ایران مدرسه میناب رو زد و بعد چند ده دانشگاه و چندصد مدرسه و مرکز درمانی رو تخریب کرد؟
لااقلش باید کل سیستم دفاعی مارو از کار مینداخت. مگه نمیگفتن آمریکا فقط با یه بمبش میتونه این کارو بکنه؟
پس چطور حتی با شلیک ۸۰ درصد موشکهای اصلی پدافندش نتونست؟
اونروزها خیلیها این حرفها رو باور کردن. حرفهای درست ولی گمراهکننده. حقیقت این بود که آمریکا سلاحهای فلجکنندهای داشت. ولی اون سلاح بمب و موشک نبود! پمپاژ ترس از طریق «نخبگان» بود و تشویق به تسلیم و خودکشی از ترس مرگ! سلاحی که باهاش بیشترین امتیازات و بیشترین قربانی را از ما گرفتن.
و حالا دشمنی که جنگ نظامی رو باخته باز رو جنگ شناختی تمرکز کرده. بمبهای سنگرشکن آمریکا امروز با سرتیتر روزنامهها روی سر ما سقوط میکنن. میگن جنگ بُرده رو تقدیم کنیم چون «نمیشه نفت بفروشیم»، «حتی در ازای غذا و دارو» چون «ملت گرسنهان»... و البته فشار اقتصاد وحشتناکه. ولی نمیگن از فساد داخلی و بیکفایتی بعضی. نمیگن که تو اواخر خرداد، ایران بیش از هفتاد میلیون بشکه نفت فروخته اونم با درآمدی بیش از پیشبینی بودجه چون قیمت به خاطر بستن تنگه هرمز بالا رفته بود.
و نمیگن خیلی حقیقتهای دیگه رو.
شما تا الان جنگ رو بردین. به اعتراف همه آمار و ارقام و تحلیلهای مادی و معنوی. و کوچکترین اثباتش همین تیر چراغ برق سالم تو چند متری یه ساختمان بمباران شدست. و البته جنگ فقط نظامی نیست.
ولی همون رهبری که دست شما رو با موشک پرکرد تا افسانه شکستناپذیری آمریکا رو در هم بشکنین، به شما درس مبارزه با پروپاگاندا و فتنه هم داده. و چه کسی میتونه این آخرین سلاح آمریکا رو هم بیاثر کنه، بجز ملت مبعوث شده؟!»