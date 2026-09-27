ترامپ: یهودیهای اسرائیل مرا دوست دارند
دفتر پژوهشهای مؤسسه کیهان
در همان آخر هفته، روپرت آخرین پیشنهاد را برای خرید شرکت محبوب داو جونز۱ به خانواده بنکرافت۲ ارائه کرد. او نامهای را که بهتازگی برای اعضای هیئتمدیره ارسال کرده بود با من در میان گذاشت و به آنها اطلاع داد که اگر پیشنهاد او را تا دوشنبه قبول نکنند، او این پیشنهاد را پس خواهد گرفت و سهام سقوط خواهد کرد. من از شیوه مذاکره او شگفتزده شدم. روپرت خود را بهعنوان یک روشنفکر، علاوه بر اینکه یک تاجر زبردست بود، مورد توجه من قرار داد. زمانی که با هم وقت میگذراندیم، او روزهای خود را با خواندن تمام خطوط روزنامههای شرکتش و روزنامههای رقبایش آغاز میکرد. او کتابها را میخورد و کتابهای مورد علاقهاش را به من میداد. در آن یکشنبه، در خانه بونو۳ در شهر اِز۴ در ریویرای فرانسه۵ (ریویرا فرانسه سواحل مدیترانهای در جنوب شرقی فرانسه است. این شامل استراحتگاههای ساحلی پرزرقوبرق مانند سنت تروپه و کن، و ایالت کوچک مستقل موناکو است.) مشغول صرف ناهار بودیم که روپرت بیرون رفت تا یک تماس بگیرد. او برگشت و در گوشم زمزمه کرد: «آنها چشمک زدند، آنها با شرایط ما موافقت کردند، ما وال استریت ژورنال را داریم.» بعد از ناهار، بیلی جوئل۶، که او نیز با ما در قایق بود، پیانو میزد، همزمان که بونو با باب گلدوف۷ خواننده و ترانهسرای ایرلندی آواز خواند. روپرت به شوخی گفت ما به وضوح کماستعدادترین افراد آنجا بودیم.
با گذشت ماهها، ایوانکا به من گفت آماده است تا امکان گرویدن به یهودیت را بررسی کند. ما شروع به ملاقات با یک خاخام و مطالعه و تمرین شبات۸ با یکدیگر کردیم. دیدم که ایوانکا از این تشریفات لذت
میبرد.
ایوانکا بعد از چند جمعه شب که از اغذیهفروشی خیابان دوم - غذافروشی مورد علاقه من در نیویورک - غذا خورد، تصمیم گرفت یاد بگیرد چگونه آشپزی کند تا جمعه شبهایی که با هم هستیم خاصتر شود. او آن را دوست داشت و به سرعت به یک آشپز عالی تبدیل شد.
با جدیتر شدن رابطه ما، ایوانکا به من پیشنهاد داد سعی کنم پدرش را بشناسم، بنابراین با ترامپ تماس گرفتم و پرسیدم آیا میتوانم او را ببینم. او ناهار روز بعد را در باربیکیو در برج ترامپ پیشنهاد کرد. یک پیشنهاد غیرمعمول، زیرا او به ندرت با مردم برای ناهار ملاقات میکرد. همینطور که نشستیم، لرزش صدایم رو حس کردم زمانیکه میخواستم بگویم رابطه من و ایوانکا جدیتر شده است و او در حال تغییر دین است.
او گفت: «خب، اجازه دهید از شما یک سؤال بپرسم.» «چرا او باید تغییر دین دهد؟ چرا شما نمیتوانید تغییر دین دهید؟»
پاسخ دادم این سؤال منصفانهای بود، اما ایوانکا تصمیم خود را گرفته بود و ما هر دو با آن راحت بودیم.
او گفت: «عالی است. به هر حال بیشتر مردم فکر میکنند من یهودی هستم. اکثر دوستان من یهودی هستند. من همه این جوایز را از کنیسهها دارم. آنها مرا در اسرائیل دوست دارند.» سپس اضافه کرد: «امیدوارم شما جدی باشید زیرا ایوانکا در حال حاضر در جایگاه شگفتانگیزی در زندگی خود قرار دارد. میدانی، تام بردی۹ دوست خوب من است و سعی میکند ایوانکا را به دست آورد...»
قبل از اینکه او بیشتر از این حرف بزند، به شوخی گفتم: «اگر من جای ایوانکا بودم، با تام بردی میرفتم.» با جدیت کامل به من نگاه کرد. آهی کشید: «آره، میدانم.»
پانوشتها:
۱. Dow Jones Company
۲. Bancroft
۳. Bono
۴. Eze
۵. French Riviera
۶. Billy Joel
۷. Bob Geldof
۸. Shabbat ؛ روز استراحت یهودیت در هفتمین روز هفته یعنی شنبه است.
۹. Tom Brady