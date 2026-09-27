اثر نویسنده شهرکردی به بازار جهانی نشر رسید

شهرکرد- خبرنگار کیهان:

رمان «پیشانی شکسته‌ مجسمه‌ها» نوشته فرهاد خاکیان نویسنده شهرکردی به زبان انگلیسی ترجمه و در بازار جهانی نشر عرضه شد.

این رمان نخستین بار در سال ۱۳۹۳ در انتشارات نگاه منتشر و چاپ‌های بعدی آن نیز در چندین نوبت روانه بازار نشر داخلی شد.

رمان «پیشانی شکسته‌ مجسمه‌ها» در ژانر رئالیسم شهری است و بخش عمده‌ای از فضای داستانی آن در شهرکرد شکل می‌گیرد و به فرهنگ، هویت و ابعاد اجتماعی زندگی در این شهر می‌پردازد.

توجه به جزئیات، صحنه‌پردازی دقیق و تمرکز بر فضاهای شهری از ویژگی‌های شاخص این اثر به شمار می‌رود.

خاکیان دهکردی در روایت داستان «پیشانی شکسته‌ مجسمه‌ها»، چالش‌ها و دغدغه‌های انسان معاصر و به‌ویژه نسل جوان را به ضورتی شفاف مطرح کرده و تحول و بلوغ درونی را از درون‌مایه‌های اصلی رمان دانسته است.