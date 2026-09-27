اصفهان-خبرنگار کیهان:

مجری طرح قطار سریع‌السیر تهران–قم–اصفهان: قرار است ساختار پیشنهادی کنسرسیوم این طرح ملی در رویداد سرمایه‌گذاری ایزینکس که اواخر مهرماه در اصفهان برگزار می‌شود برای سرمایه‌گذاران تشریح شود.

مجری طرح قطار سریع‌السیر تهران–قم–اصفهان، در نشست بررسی آخرین وضعیت طرح قطار سریع‌السیر تهران–قم–اصفهان، جزئیات اقدامات انجام‌شده برای شکل‌گیری کنسرسیوم، ترکیب پیشنهادی سهامداران و نقش اعضای پیشنهادی را تشریح کرد.

در این نشست، ظرفیت مجموعه‌های بزرگ صنعتی استان اصفهان برای ورود به ساختار پیشنهادی کنسرسیوم نیز مورد بررسی قرار گرفت.

استفاده از ظرفیت فولاد مبارکه برای تأمین بخشی از محصولات فولادی مورد نیاز طرح و همچنین مشارکت مالی ذوب‌آهن اصفهان در ساختار پیشنهادی کنسرسیوم از محورهای مطرح‌شده در این نشست بود.

همزمان با این اقدامات، قرار است طرح قطار سریع‌السیر تهران–قم–اصفهان در رویداد سرمایه‌گذاری ایزینکس با یک ارائه ویژه به سرمایه‌گذاران معرفی شود.

همچنین مقرر شده است از مسئولان عالی وزارت راه و شهرسازی برای حضور و مشارکت در این بخش از رویداد دعوت شود.

کوروش خسروی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان، نیز بر استفاده از ظرفیت ایزینکس برای معرفی پروژه‌های اولویت‌دار استان و ایجاد ارتباط مؤثر میان سرمایه‌گذاران و سرمایه‌پذیران تأکید

کرد.

وی قطار سریع‌السیر تهران–قم–اصفهان را یکی از طرح‌های مهم و ملی حوزه حمل‌ونقل دانست و بر ضرورت معرفی توانمندی‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری این طرح در قالبی قوی و اثرگذار در ایزینکس تأکید

کرد.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، رویداد سرمایه‌گذاری ایزینکس روزهای ۲۹ و ۳۰ مهرماه در سالن اجلاس سران استان اصفهان برگزار می‌شود و قطار سریع‌السیر تهران–قم–اصفهان یکی از طرح‌های شاخص این رویداد برای معرفی به سرمایه‌گذاران خواهد بود.

طرح قطار سریع‌السیر تهران-قم-اصفهان ۴۱۰ کیلومتر است که ۱۶۵ کیلومتر در مسیر تهران–قم و مابقی در بخش قم-اصفهان به طول ۲۴۵ کیلومتر است.

دو دهه پیش، ایجاد نخستین قطار سریع‌السیر در مسیر تهران-قم-اصفهان وارد مرحله طراحی و برنامه‌ریزی شد، اما همچنان تا بهره‌برداری از آن راه زیادی پیش رو است. زیرساخت‌های اساسی طرح راه‌آهن سریع‌السیر تهران ـ قم ـ اصفهان انجام شده و ۷۰ درصد زیرسازی مسیر قم اصفهان عملیاتی شده است.

زیرسازی حدود ۱۵۰ کیلومتر مسیر ریلی با تکنولوژی سریع‌السیر با استانداردهای اسپید اجرا شده و ۹۰ کیلومتر باقی مانده تا ۸۰ درصد پیشرفت داشته که در کمتر از ۶ ماه قابلیت تکمیل دارد.

براساس طرح‌های پیش‌بینی‌شده و عملیات در حال اجرا، قطار سریع‌السیر تهران-قم-اصفهان با سرعت ۳۰۰ کیلومتر بر ساعت این مسیر را طی خواهد کرد و مسافران را در زمانی کمتر از دو ساعت میان پایتخت و مرکز کشور جابه‌جا می‌کند.