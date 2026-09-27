بازدید مسئول هماهنگی و تمشیت امور منطقه بوشهر از مجموعههای نفتی و دستگاههای اجرائی کنگان و عسلویه
بوشهر - خبرنگار کیهان:
مسئول هماهنگی و تمشیت امور شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه بوشهر، به همراه جمعی از رؤسا و معاونان واحدهای مرتبط با هدف بررسی میدانی روند فعالیتها، تقویت هماهنگیهای بینبخشی و نظارت بر فرآیند تأمین و توزیع فرآوردههای نفتی از مجموعههای نفتی شهرستانهای کنگان و عسلویه بازدید کرد.
در این برنامه حسین کاوه کوشا، مسئول هماهنگی و تمشیت امور منطقه بوشهر به همراه جمعی از رؤسا و معاونان واحدهای مرتبط از شرکت پتروپالایش آدیش جنوبی کنگان بازدید کرد و ضمن بررسی روند فعالیت این مجموعه، مسائل و موضوعات مرتبط با حوزه تأمین و توزیع فرآوردههای نفتی مورد بررسی قرار گرفت.
در ادامه، مسئول هماهنگی و تمشیت امور منطقه بوشهر با حضور در فرمانداری شهرستان کنگان با معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری دیدار و درباره موضوعات مرتبط با مدیریت مصرف فرآوردههای نفتی، مقابله با قاچاق سوخت، جلوگیری از عرضه خارج از شبکه و ضرورت تقویت هماهنگی و همکاری میان دستگاههای اجرایی و ناحیه کنگان گفتوگو و تبادل نظر کرد.