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کد خبر: ۳۳۸۹۰۱
تاریخ انتشار : ۰۵ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۵
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بازدید مسئول هماهنگی و تمشیت امور منطقه بوشهر از مجموعه‌های نفتی و دستگاه‌های اجرائی کنگان و عسلویه

بوشهر - خبرنگار کیهان:
 مسئول هماهنگی و تمشیت امور شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه بوشهر، به همراه جمعی از رؤسا و معاونان واحدهای مرتبط با هدف بررسی میدانی روند فعالیت‌ها، تقویت هماهنگی‌های بین‌بخشی و نظارت بر فرآیند تأمین و توزیع فرآورده‌های نفتی از مجموعه‌های نفتی شهرستان‌های کنگان و عسلویه بازدید کرد.
در این برنامه حسین کاوه کوشا، مسئول هماهنگی و تمشیت امور منطقه بوشهر به همراه جمعی از رؤسا و معاونان واحدهای مرتبط از شرکت پتروپالایش آدیش جنوبی کنگان بازدید کرد و ضمن بررسی روند فعالیت این مجموعه، مسائل و موضوعات مرتبط با حوزه تأمین و توزیع فرآورده‌های نفتی مورد بررسی قرار گرفت.
در ادامه، مسئول هماهنگی و تمشیت امور منطقه بوشهر با حضور در فرمانداری شهرستان کنگان با معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری دیدار و درباره موضوعات مرتبط با مدیریت مصرف فرآورده‌های نفتی، مقابله با قاچاق سوخت، جلوگیری از عرضه خارج از شبکه و ضرورت تقویت هماهنگی و همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و ناحیه کنگان گفت‌وگو و تبادل نظر کرد.

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