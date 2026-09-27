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کد خبر: ۳۳۸۹۰۰
تاریخ انتشار : ۰۵ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۵
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سرهنگ پاسدار اکبر ترکی:

۲۰ هزار رزمنده دوران دفاع مقدس در چهارمحال و بختیاری وجود دارد

شهرکرد-خبرنگار کیهان:
 مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان چهارمحال و بختیاری گفت: ۲۰ هزار رزمنده دوران ۸ سال دفاع مقدس در این استان وجود دارد.
سرهنگ پاسدار اکبر ترکی که به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس با خبرنگاران سخن می‌گفت افزود: افرادی که در یک عملیات دفاع مقدس با دشمن بعثی جنایتکار اسبق عراق شرکت کرده بودند به عنوان «رزمنده» و افراد دیگری که هم در عملیات‌های متعدد نبرد می‌کردند و مسئولیت نظامی داشتند «رزمنده و پیشکسوت» دفاع مقدس محسوب می‌شوند.
وی در مجموع اظهار کرد: همه دلاورمردان مرد که در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل در دفاع مقدس شرکت کرده بودند و اقشار مختلف مردم در شهرها، بخش‌ها و روستاهای استان چهارمحال و بختیاری و کشور از عمق جان و دل در پشت جبهه‌ها از رزمندگان اسلام نیز حمایت‌های معنوی و مادی می‌کردند رزمنده محسوب می‌شوند.
وی با اظهار این مطلب که رزمندگان و پیشکسوتان دوران دفاع مقدس باید مورد توجه ویژه قرار گیرند، اضافه کرد: توجه ویژه به آنان در زمینه مادی نیست بلکه معنوی است.
ترکی تصریح کرد: امیدواریم بتوانیم به نحو مطلوب و شایسته از ظرفیت‌ها و استعدادهای پیشکسوتان دفاع مقدس استفاده و فداکاری‌ها و خاطره‌های این عزیزان را برای نسل حاضر و نسل‌های آینده ثبت و ضبط کنیم که البته تاکنون در این زمینه اقدامات اساسی صورت گرفته است.
این مقام مسئول اما در عین حال توضیح داد: بعد از دوران دفاع مقدس تا حدودی توجه ویژه به تاریخ شفاهی این دوران پرافتخار مورد غفلت قرار گرفته و بخشی از خاطراتی که باید سینه‌به‌سینه نقل و ثبت می‌شده انجام نشده است.
وی عنوان داشت: همچنین برخی از پیشکسوتان دوران دفاع مقدس یا به شهادت رسیدند و یا به مرگ طبیعی به دیار باقی شتافتند و فرصت ثبت روایت‌های آنان نیز از بین رفته است، بنابراین تا زمان بیشتر از دست نرفته باید در این خصوص با شتاب و سرعت بیشتری آثار دفاع مقدس را ضبط کنیم.
ترکی خاطرنشان کرد: از ۲۰ هزار رزمنده دوران دفاع مقدس در چهارمحال و بختیاری تاکنون با ۲۰۰۰ نفر از آنان مصاحبه‌های جداگانه صورت گرفته و حدود ۴۰۰ مورد از مصاحبه‌ها پیاده‌سازی شده که خروجی آن‌ها در قالب آثار و اقدامات فرهنگی، هنری و رسانه‌ای قابل مشاهده است.
وی توجه ویژه به یادمان‌های شهدای گمنام را مورد تأکید قرار داد و با بیان این مطلب که در تقسیم‌بندی، امور شهدای نامدار به بنیاد شهید و امور ایثارگران و شهدای گمنام به بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت سپرده شده است خاطرنشان کرد: از ۶۴ یادواره شهدای گمنام که در این استان پراکنده هستند، ۳۶ یادمان آن از نظر پیشرفت فیزیکی وضعیت مناسبی ندارند و ضروری است متولیان و مسئولان امر در زمینه تأمین اعتبارات و امکانات مورد نیاز برای این یادمان‌ها همکاری کنند تا آنها در شأن شهدای گمنام و مردم ساماندهی
 شوند.
ترکی یادآور شد: بعد از گذشت ۲۰ سال که از ساخت و راه‌اندازی ساختمان باغ موزه دفاع مقدس در استان چهارمحال و بختیاری می‌گذرد هنوز برخی کارهای عمرانی این ساختمان از جمله محوطه‌سازی آن تکمیل نشده است.
وی تأکید کرد مسئولان اجرایی ارشد استان باید بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس را کمک کنند تا امور باقی‌مانده عمرانی باغ موزه هرچه سریع‌تر تکمیل شود و به بهره‌برداری برسد.

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