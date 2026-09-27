۳۸۳ میلیارد تومان وجه کلاهبرداریشده در اصفهان شناسایی و مسدود شد
اصفهان-خبرنگار کیهان:
رئیس پلیس فتا استان اصفهان اظهار کرد: در ششماهه نخست سال جاری ۵۰ هزار و ۳۲۶ تماس با مرکز فوریتهای سایبری ثبت شده و ۹ هزار و ۶۷۱ حساب و ۸۰۴ خط مورد استفاده کلاهبرداران مسدود شده است. در این مدت ۳۸۳ میلیارد و ۵۷۰ میلیون تومان از وجوه کلاهبرداریشده شناسایی، مسدود و حفظ شده که نسبت به ۱۱۰ میلیارد و ۹۴۰ میلیون تومان سال گذشته، ۲۴۶ درصد افزایش داشته است.
سرهنگ نعمتاله طاهرپور تصریح کرد: زمان طلایی تماس با مرکز فوریتهای سایبری کمتر از یک ساعت پس از وقوع کلاهبرداری است و هرچه تماس سریعتر انجام شود، احتمال مسدودکردن وجه افزایش مییابد.
وی تصریح کرد: بازدید از کسبوکارهای اینترنتی نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد، بازبینی سایتهای خبری ۱۳ درصد، شناسایی فروشندگان VPN، ۵۷ درصد و شناسایی فعالان حوزه رمزارز ۲۵ درصد افزایش داشته است. شناسایی آسیبپذیریهای مرتبط با هک و نفوذ نیز ۶۰ درصد افزایش یافته و کسبوکارهای اینترنتی باید امنیت سایتها و سکوهای خود را جدی بگیرند.
رئیس پلیس فتا استان اصفهان بیان کرد: آموزشهای همگانی حضوری نسبت به سال گذشته ۱۵ درصد افزایش داشته و آموزش مجازی نیز ۴ درصد رشد کرده است. همچنین تولید محتوای آموزشی شامل اینفوگرافیک، موشنگرافی، پادکست و ویدیوکست افزایش یافته است. کانال خبرگزاری پلیس فتا اصفهان در پیامرسان ایتا نیز بهصورت مستمر محتوای آموزشی منتشر میکند.
طاهرپور از اجرای پویش خرید امن از ۱۰ تا ۲۰ مهرماه خبر داد و گفت: در این پویش کتابهای آموزشی معرفی و مسابقه کتابخوانی برگزار میشود.
طرح «فانوس دیجیتال» نیز ویژه دانشآموزان دوره متوسطه است و با هدف افزایش آگاهی دانشآموزان و پیشگیری از آسیبهای فضای مجازی در مدارس اجرا میشود. طرح مقابله با فروش سؤالات کنکور نیز نسبت به سال گذشته ۵۰۰ درصد افزایش فعالیت داشته و شهروندان باید مراقب تبلیغات فروش سؤال و قبولی تضمینی باشند.
طاهرپور گفت: قربانیان جرایم سایبری محدود به سن یا سطح تحصیلات خاصی نیستند و از استاد دانشگاه تا افراد کمسواد در میان قربانیان مشاهده شدهاند. اگر بتوانیم حدود ۷۵ درصد جرایم مربوط به کلاهبرداری اینترنتی و برداشت غیرمجاز را با آموزش کاهش دهیم، پلیس میتواند توان بیشتری برای رسیدگی به سایر پروندهها اختصاص دهد.
رئیس پلیس فتا استان اصفهان با اشاره به رصد ۲۴ ساعته فضای مجازی، اظهار کرد: فروش داروهای غیرمجاز در قالب طرح «پانجیا» و همچنین بهصورت مستمر رصد میشود و موارد مجرمانه به پلیس تخصصی مربوطه ارجاع خواهد شد.
وی درباره خرید و فروش سلاح در فضای مجازی نیز گفت: این موضوع نیز تحت رصد پلیس فتا قرار دارد، هرچند در پنج جرم نخست سایبری استان قرار ندارد و بخشی از این تبلیغات نیز در نهایت به کلاهبرداری منجر
میشود.
طاهرپور با تأکید بر نقش خانوادهها عنوان کرد: ارتباط پلیس فتا با آموزش و پرورش برای اجرای طرح «فانوس دیجیتال» برقرار است و کارشناسان پلیس در مدارس حضور پیدا میکنند. دانشآموزان بارها عنوان کردند که ای کاش والدین ما را هم آموزش میدادید، بنابراین آموزش والدین نیز باید مورد توجه قرار گیرد و افزایش سواد رسانهای و ارتباط مؤثر میان والدین و فرزندان میتواند از بسیاری از آسیبهای فضای مجازی پیشگیری کند.