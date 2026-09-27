ایران زیادهخواه نیست؛ پیام رهبری باید نقشه راه سال تحصیلی باشد
شیراز-خبرنگار کیهان:
آیتالله دکتر دژکام، نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز، در خطبههای نماز جمعه این هفته شیراز، ضمن تأکید بر موضع حقخواهانه ایران در امور جهانی، خواستار توجه ویژه جامعه آموزشی به پیام رهبر معظم انقلاب در آغاز سال تحصیلی شد.
خطیب جمعه شیراز با اشاره به مواضع عزتمندانه رئیسجمهور ایران در سازمان ملل متحد، تأکید کرد که ایران در عرصههای بینالمللی به دنبال عدالت و احقاق حقوق خود است. دژکام تصریح کرد: ایران کشور زیادهخواه نیست و تنها به دنبال حق خود و برقراری عدالت است و هرگز در امور داخلی سایر کشورها دخالت نمیکند. وی این موضع را نشاندهنده صلحطلبی و در عین حال اقتدار ملی دانست.
امام جمعه شیراز در ادامه، با تأکید بر اهمیت سال تحصیلی جدید، خواستار توجه مستمر جامعه آموزشی به پیام رهبر معظم انقلاب شد. وی اظهار داشت: پیام رهبری انقلاب باید بهعنوان نقشه راه برای تمامی دانشآموزان و دانشجویان در سال تحصیلی پیش رو مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود که نسل جدید باید با تکیه بر چهار رکن علم، اخلاق، امید و توانمندی، نقش خود را در پیشرفت کشور و صیانت از ریشههای اصیل هویت ملی ایفا کنند.
دژکام با تبیین ویژگیهای اخلاقی از منظر نهجالبلاغه و آموزههای امام صادق (ع)، بر مفهوم «آقامنش بودن» تأکید کرد. وی با اشاره به اینکه رفتارهای عاقلانه و باگذشت، جامعه را در برابر آسیبهای دشمنان (مانند آمریکا و اسرائیل) مقاوم میکند، از روحیه ایثارگری نیروهای امدادی، بهویژه آتشنشانان، قدردانی نمود.
همچنین وی با یادآوری وظیفه متمکنین، بر ضرورت حمایت از دانشآموزان نیازمند و نقش واسطهگری خیر در گرهگشایی از مشکلات مردم تأکید کرد.
در ادامه، امام جمعه شیراز با تحلیل چالشهای امنیتی و سیاسی، بر لزوم هوشیاری در برابر جنگهای ترکیبی تأکید کرد. وی تصریح کرد که تقویت اقتدار ملی و افزایش پایداری اقتصادی، کلیدیترین راهکار برای مقابله با فشارهای بینالمللی و تلاش دشمنان برای ایجاد تزلزل در جبهه داخلی است.
وی در پایان، خواستار همافزایی میان نهادهای دولتی و مردم برای مدیریت بحرانها و دستیابی به توسعه پایدار شد.