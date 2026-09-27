عسگری: مدیریت مرز در سیستم یکپارچه بر عهده گمرک است حتی در مناطق آزاد

مشهد - خبرنگار کیهان:

فرود عسگری، رئیس کل گمرک ایران پیرامون لزوم مدیریت یکپارچه مرزها گفت: مدیریت مرز بر اساس قانون جمهوری اسلامی بر عهده گمرک است، منطقه آزاد در مرز خود ذی‌نفع و گمرک دستگاه ناظر بر عملکرد آن است، لذا نمی‌تواند مدیریت مرز را بر عهده گیرد.

به گزارش ایرنا، عسگری در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با اشاره به حضور ۳۰ دستگاه اجرایی در مرز افزود: با این حال اگر دستگاه اجرایی توانمندتر از گمرک در مرز وجود دارد، گمرک آماده واگذاری این مسئولیت به دستگاه دیگری است.

وی با اشاره به درخواست برخی از مدیران خراسان رضوی پیرامون مدیریت مرز بیان کرد: اگر دستگاه اجرایی توانمندتری که بتواند صف کامیون‌ها را در مرز بشکند و زمان ورود و خروج کالا را مدیریت کند، گمرک آماده واگذاری مسئولیت خود به این دستگاه است. رئیس کل گمرک ایران اظهار کرد: موضوع اصلی این است که نباید سرمایه در مرز بماند و زمان در مرز تعیین‌کننده است، ستاد هماهنگی دولت نیز اختیار مدیریت مرز را به گمرک داده است. به گفته وی، در این راستا همه دستگاه‌های اجرایی باید فرآیندهای خود در مرز را در جهت تسهیل تردد کامیون‌ها بازنگری کنند. عسگری افزود: طرح مبنی بر زمان‌سنجی ۳۰ دستگاه اجرایی مستقر در مرز از سوی گمرک در دست اجراست، چراکه بعضاً برخی دستگاه‌های اجرایی بیش از ۱۰ روز فرآیندها را انجام می‌دهند.

وی از تدوین لایحه «تسهیل» در فرآیندهای گمرکی خبر داد و گفت: این لایحه شامل ۹ ماده قانونی و ۳۰ تبصره است که عملیاتی شدن آن نیاز به مجوز مجلس شورای اسلامی دارد. رئیس کل گمرک ایران افزود: در این لایحه از بخش خصوصی و فعالان اقتصادی انتظار داریم که کالاها را به درستی اظهار کنند و اطلاعات درست در خصوص کالاها به گمرک بدهند، در این راستا به ۹۰۰ شرکت مجوز دادیم که کالاهایشان در مسیر سبز ترخیص کالا از گمرک قرار گیرد و به سرعت از گمرک ترخیص شود. وی بیان کرد: خراسان رضوی به جهت برخورداری از دو مرز مهم دوغارون و سرخس اهمیت زیادی برای گمرک دارد، از این رو آمادگی داریم خراسان رضوی را پایلوت همه طرح‌های گمرک در کشور قرار دهیم.

عسگری همچنین نسبت به ارتقای ساختار گمرک شمتیغ از اداره به مدیریت گمرک و استقرار نیروی انسانی و تجهیزات قول مساعدت داد. وی در خصوص درخواست خراسان رضوی پیرامون استقرار آزمایشگاه تخصصی زعفران به جهت اختصاصی بودن تولید این کالا برای استان گفت: گمرک مشهد به گمرک تخصصی برای صادرات کل زعفران از کشور تبدیل خواهد شد و آزمایشگاه مربوطه نیز مستقر خواهد شد.

رئیس کل گمرک ایران پیرامون ارتقای تجهیزات گمرک در سال جاری اظهار کرد: امسال هفت ایکس‌ری جدید افتتاح و برای ۱۳ ایکس‌ری تأمین اعتبار شد.