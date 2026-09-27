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کد خبر: ۳۳۸۸۹۶
تاریخ انتشار : ۰۵ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۵
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قهرمانی «مقاومت شهرداری تبریز» در مسابقات سه‌جانبه چوگان ساحلی تالش

تالش – خبرنگار کیهان:
 مسابقات سه‌جانبه چوگان ساحلی به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس، با حضور فرماندار تالش، فرمانده سپاه ناحیه تالش و رئیس هیأت چوگان گیلان به میزبانی باشگاه رخش تالش برگزار شد.
این مسابقات با هدف گرامیداشت هفته دفاع مقدس و توسعه و ترویج ورزش چوگان با حضور رضا جمشیدی سه‌ساری فرماندار تالش، سرهنگ پاسدار محمدعلی ستیزه فرمانده سپاه ناحیه تالش و فرشید رزم‌پوش، رئیس هیأت چوگان گیلان برگزار شد. در این رقابت‌ها تیم‌های رخش تالش، مقاومت شهرداری تبریز و فاتحان گیلان به رقابت پرداختند که در پایان، تیم مقاومت شهرداری تبریز عنوان قهرمانی را به دست آورد، رخش تالش نایب‌قهرمان شد و فاتحان گیلان در جایگاه سوم قرار گرفت.

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