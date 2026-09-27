تالش – خبرنگار کیهان:

مسابقات سه‌جانبه چوگان ساحلی به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس، با حضور فرماندار تالش، فرمانده سپاه ناحیه تالش و رئیس هیأت چوگان گیلان به میزبانی باشگاه رخش تالش برگزار شد.

این مسابقات با هدف گرامیداشت هفته دفاع مقدس و توسعه و ترویج ورزش چوگان با حضور رضا جمشیدی سه‌ساری فرماندار تالش، سرهنگ پاسدار محمدعلی ستیزه فرمانده سپاه ناحیه تالش و فرشید رزم‌پوش، رئیس هیأت چوگان گیلان برگزار شد. در این رقابت‌ها تیم‌های رخش تالش، مقاومت شهرداری تبریز و فاتحان گیلان به رقابت پرداختند که در پایان، تیم مقاومت شهرداری تبریز عنوان قهرمانی را به دست آورد، رخش تالش نایب‌قهرمان شد و فاتحان گیلان در جایگاه سوم قرار گرفت.