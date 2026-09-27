کد خبر: ۳۳۸۸۹۵
تاریخ انتشار : ۰۵ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۵
بیمه خادمان قرآن در کشور رایگان میشود
شهرکرد-خبرنگار کیهان:
مدیرکل دفتر آموزش، برنامهریزی و توسعه مشارکتهای مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در زمینه تکریم و تجلیل از خادمان قرآن کریم و فعالان شاخص قرآنی، بیمه تکمیلی برای رده سنی بالای ۶۰ سال گروه خادمان و حافظان و قاریان دارای مدرک تخصصی درجه ۱، بهصورت رایگان در صندوق اعتباری هنر انجام خواهد شد.
مرتضی خدمتکار آرانی ضمن تشکر از مدیرعامل صندوق اعتباری هنر افزود: این خدمت در جهت تکریم و تسهیل استفاده خادمان قرآن از خدمات صندوق اعتباری هنر فراهم شده و بر اساس آن، خادم قرآن به همراه همسرش میتواند بهصورت رایگان از بیمه تکمیلی بهرهمند شود.