شهرکرد-خبرنگار کیهان:

مدیرکل دفتر آموزش، برنامه‌ریزی و توسعه مشارکت‌های مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در زمینه تکریم و تجلیل از خادمان قرآن کریم و فعالان شاخص قرآنی، بیمه تکمیلی برای رده سنی بالای ۶۰ سال گروه خادمان و حافظان و قاریان دارای مدرک تخصصی درجه ۱، به‌صورت رایگان در صندوق اعتباری هنر انجام خواهد شد.

مرتضی خدمتکار آرانی ضمن تشکر از مدیرعامل صندوق اعتباری هنر افزود: این خدمت در جهت تکریم و تسهیل استفاده خادمان قرآن از خدمات صندوق اعتباری هنر فراهم شده و بر اساس آن، خادم قرآن به همراه همسرش می‌تواند به‌صورت رایگان از بیمه تکمیلی بهره‌مند شود.