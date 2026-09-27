«حادثه بزرگ» نزدیک پایگاه هوایی انگلیس که علیه ایران استفاده میشد!
سرویس خارجی-
پلیس انگلیس از اعلام یک «حادثه بزرگ» و تخلیه منطقه در روستای ولفورد در جنوبغرب این کشور در نزدیکی پایگاه هوائی فرفورد خبر داد؛ این پایگاه میزبان نیروی هوائی آمریکاست، که در حمله به ایران مشارکت داشت!
در سالهای پایانی جنگ جهانی دوم، خاک انگلیس به جولانگاه صدها هزار سرباز و خلبان آمریکایی تبدیل شد؛ بیش از ۱۷۵ فرودگاه و صدها تأسیسات دیگر در اختیار نیروی هوائی آمریکا قرار گرفت تا بمبافکنهای سنگینشان از شرق انگلستان بر فراز اروپا پرواز کنند. پس از جنگ، این حضور قرار بود پایان یابد، اما در تابستان ۱۹۴۶، ژنرال کارل اسپاتز آمریکایی و لرد تدر انگلیسی با توافقی غیررسمی، راه را برای بازگشت دائمی باز کردند: پایگاههایی در شرق انگلستان برای استقرار بمبافکنهای اتمی آمریکا در «شرایط اضطراری» آماده شود. بحران برلین در ۱۹۴۸ بهانهای شد تا دو گروه بمبافکن بی-۲۹ به شرق انگلستان بیایند؛ به طور رسمی گفتند «مأموریت موقت سیروزه»، اما آن مأموریت موقت هرگز پایان نیافت و به اشغال نظامی دائمی بدل شد.
در دهه پنجاه میلادی، با توافقهای بیشتر و برنامههای ساختوساز گسترده، شمار پایگاههای آمریکایی در خاک انگلیس از چند فرودگاه به دهها مرکز عملیاتی افزایش یافت. پایگاههایی که هنوز نام «آر.ای.اف» را بر خود دارند، در عمل زیر کنترل واشنگتن قرار گرفتند و انگلیس، امپراتوریِ رو به زوال، به سکوی پرتاب برای جنگهای آمریکا در چهارگوشه جهان تبدیل شد؛ از کره تا غرب آسیا. حتی توافق ۱۹۵۲ میان چرچیل و ترومن که استفاده از این پایگاهها را مشروط به «تصمیم مشترک» اعلام میکرد، در عمل چیزی جز حق وتوی ظاهری برای لندن باقی نگذاشت. فرفورد، که در ۱۹۴۴ برای عملیات هوابرد متفقین ساخته شده بود، در آغاز جنگ سرد به یکی از پایگاههای استراتژیک آمریکا برای بمبافکنهای سنگین بدل گشت و تا امروز نیز همان نقش را ایفا میکند: زمینی که روزگاری قلب «امپراتوری بریتانیا» بود، حالا در اختیار بیگانهای است که از آن برای پیشبرد منافع خود بهره میبرد و انگلیس تنها نقش میزبانِ خاموش را بازی میکند.
حادثه بزرگ در پایگاه یانکیها
پلیس انگلیس صبح یکشنبه در پی بررسی چند خودروی مشکوک در مجاورت پایگاه هوائی فرفورد، چند مرد را بر اساس قانون مواد منفجره بازداشت کرد و با اعلام وضعیت «حادثه بزرگ» شماری از خانههای روستای ولفورد در گلاسترشر را تخلیه نمود. نیروهای ویژه خنثیسازی و دفع مهمات انفجاری ارتش انگلیس به منطقه اعزام شدند و بررسی خودروها را آغاز کردند. پلیس گلاسترشر اعلام کرد این افراد برای بازجویی به بازداشتگاه منتقل شدهاند و اتهام اولیه آنان ارتکاب جرائم مرتبط با قانون مواد منفجره است. همزمان محدوده اطراف محل عملیات مسدود و ساکنان خانههای نزدیک بهعنوان اقدام احتیاطی به یک مرکز ورزشی منتقل شدند.
عملیات نیروهای متخصص همچنان ادامه دارد اما بر اساس ارزیابیهای اولیه، حادثه در محدوده مشخصی مهار شده و خطری فراتر از منطقه تحت محاصره گزارش نشده است. جزئیات شمار دقیق بازداشتشدگان، هویت، تابعیت و محتویات خودروها هنوز منتشر نشده و مقامهای انگلیسی توضیح ندادهاند آیا مواد منفجرهای کشف شده یا اعزام تیم خنثیسازی صرفاً اقدامی احتیاطی بوده است. خبرنگار رویترز در محل از حضور حدود ۳۰ خودروی پلیس، آمبولانس و آتشنشانی و مسدود شدن مسیر ورودی اصلی پایگاه خبر داد.
ساعاتی بعد از گزارشهای اولیه، خبرگزاری پرساسوسیشن به نقل از منابع مطلع گزارش داد تحقیقات درباره این حادثه امنیتی به پلیس ضدتروریسم انگلیس سپرده شده است. وس استریتینگ، وزیر دفاع انگلیس، گفت موضوع در حال بررسی است و اندی برنهام، نخستوزیر، که در کنفرانس حزب کارگر در لیورپول حضور دارد، در جریان تحولات قرار گرفته است. سخنگوی دولت اعلام کرد نیروهای امدادی به سرعت مظنونان را بازداشت و تدابیر حفاظتی برای ساکنان اجرا کردهاند و تا پایان تحقیقات از اظهارنظر بیشتر خودداری میکند. نیروی هوائی آمریکا نیز اعلام کرد درباره تدابیر حفاظتی اظهارنظر نمیکند اما یگان پشتیبانی رزمی ۵۰۱ و سایر واحدهای آمریکایی مستقر در انگلیس در حالت آمادهباش قرار دارند.
پایگاهی برای تجاوز علیه ایران
پایگاه هوائی فرفورد اگرچه متعلق به وزارت دفاع انگلیس است، بهطور گسترده در اختیار نیروی هوائی آمریکا قرار دارد و یکی از مهمترین مراکز استقرار بمبافکنهای سنگین این کشور در اروپا محسوب میشود. بمبافکنهای بی-۱ و بی-۵۲ آمریکا طی ماههای گذشته از این پایگاه برای تجاوز نظامی علیه ایران استفاده کردهاند. این پایگاه در ماههای اخیر چند بار با رویدادهای امنیتی روبهرو شده است؛ از جمله دو هفته پیش یک جت خصوصی بهاشتباه و بدون مجوز در آن فرود آمد که واکنش فوری نیروهای امنیتی را در پی داشت.