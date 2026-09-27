بیایید کرانه باختری را به سرنوشت غزه مبتلا کنیم!

وزیر دارایی و فاشیست رژیم صهیونیستی با افتخار اعلام کرد، خواستار ویرانی کرانه باختری و تبدیل آن به غزه‌ای دیگر است!

به جرات می‌توان گفت، صهیونیست‌ها در دنیا به هیچ ‌قوم و قبیله و حزب و مردمی شبیه نیستند. این فرقه با افتخار فاشیست بودنش را جار می‌زند و نخست‌وزیر آن در سازمان ملل و جلوی جهانیان با به دست گرفتن پیجر، صریحا می‌گوید هزاران لبنانی را با دستکاری این دستگاه کوچک، قتل‌عام کرده یا دچار نقص عضور کرده است.

در همین ارتباط و در شرایطی که حملات و محدودیت‌های رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان در کرانه باختری اشغالی تشدید شده و همزمان آتش‌بس دروغین در نوار غزه نیز همچنان با حملات گسترده نقض می‌شود، بتزالل اسموتریچ، وزیر دارایی این رژیم خواستار آغاز جنگی تمام‌عیار در کرانه باختری و تکرار نسل‌کشی شد! اسموتریچ با تمجید از نسل کشی فلسطینیان در غزه، در پاسخ به پرسشی درباره نحوه مقابله با تنش‌های امنیتی فزاینده در کرانه باختری، صراحتا خواستار آن شد که ارتش رژیم صهیونیستی در این منطقه وارد جنگ شود. وی که به تروریست بودن رژیمش افتخار می‌کند گفت: «ما باید در کرانه باختری وارد جنگ شده و سازمان تروریستی تشکیلات خودگردان را نابود کنیم. همان رویکردی که ارتش علیه حماس در غزه به کار گرفته است، باید اکنون در کرانه باختری نیز اجرا شود. »

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که خشونت علیه فلسطینیان در کرانه باختری از زمان آغاز جنگ غزه در اکتبر ۲۰۲۳ (مهر 1402) افزایش یافته و بر اساس اطلاعات دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد، تنها از ژانویه تا اواخر ژوئیه بیش از یک هزار و ۳۳۰ حمله مرتبط با شهرک‌نشینان علیه فلسطینیان در این منطقه ثبت شده است؛ رقمی که به طور میانگین به حدود ۶ حمله در روز می‌رسد و بالاترین میزان در حدود دو دهه اخیر است. گزارش‌های موجود همچنین نشان می‌دهد این حملات اشکال مختلفی داشته‌اند؛ از گلوله و محاصره خانه‌های فلسطینیان گرفته تا دیگر اشکال خشونت جمعی که کارشناسان از برخی از آنها با عنوان نسل‌کشی یاد کرده‌اند. گروه‌های حقوق بشری نیز هشدار داده‌اند که شهرک‌نشینان بیش از گذشته به سلاح‌های ارتش مجهز شده و در جریان حملات از حمایت نظامیان صهیونیست برخوردارند.

محاصره کرانه باختری

اظهارات اسموتریچ همزمان با اعلام یک محاصره نظامی جامع یک‌هفته‌ای در سراسر کرانه باختری از سوی مقامات رژیم صهیونیستی مطرح شده است؛ اقدامی که رژیم صهیونیستی آن را به مناسبت عید یهودی سوکوت اعلام کرده و قرار است محدودیت‌های شدید بر رفت‌وآمد فلسطینیان تا سوم اکتبر

(11 مهر) ادامه داشته باشد. در همین حال، در قدس شرقی اشغالی نیز صدها صهیونیست روز یکشنبه با حمایت گسترده نظامیان صهیونیست به مسجدالاقصی یورش بردند. شهرک‌نشینان همزمان با یورش به مناطق مختلف کرانه باختری اقدام به

آتش زدن خودرو و دارایی‌های فلسطینیان کردند. نظامیان صهیونیست نیز در اقدامی شنیع اقدام به هدف قرار دادن مستقیم یک دختر فلسطینی با گلوله جنگی در کرانه باختری کردند. منابع بیمارستانی از وخیم بودن حال این دختر خبر داده‌اند.

خالد مشعل، عضو دفتر سیاسی حماس، در واکنش به این اقدامات هشدار داده است که سیاست‌ها و اقدامات رژیم صهیونیستی در قبال مسجدالاقصی می‌تواند زمینه را برای کنترل و سلطه کامل بر این مکان فراهم کند. وی همچنین از اقداماتی مانند تعطیلی ۴۰ روزه مسجد و تلاش برای خالی کردن برخی بخش‌های این مجموعه به منظور فراهم کردن زمینه برای ورود گروه‌های صهیونیست افراطی به شدت انتقاد نمود.

تشدید جنایت در غزه

همزمان با برنامه‌های نظامی صهیونیست‌ها در کرانه باختری، توحش این رژیم در غزه نیز تشدید شده است. طی حمله هوائی به اردوگاه آوارگان در منطقه المواصی یک نفر به شهادت رسیده و شماری مجروح شدند. در حمله‌ای دیگر در شهر غزه، گروهی از فلسطینیان در اردوگاه الشاطی هدف حمله پهپادی قرار گرفتند. منابع بیمارستانی نیز اعلام کردند طی بامداد دیروز تا زمان تنظیم این خبر، دست‌کم ۶ فلسطینی طی توحش صهیونیست‌ها در مناطق مختلف غزه زخمی شدند. وزارت بهداشت غزه با اشاره به شهادت 2 فلسطینی طی شبانه‌روز گذشته در توحش صهیونیست‌ها اعلام کرد از زمان آغاز نسل‌کشی فلسطینیان در اکتبر 2023 (مهرماه 1402) تاکنون دست‌کم 74 هزار و 18 غیرنظامی به شهادت رسیده و بیش از 175 هزار تن مجروح شدند. این در حالی است که هنوز اجساد هزاران شهید زیرآوار قرار دارد.

واکنش تند ایسلند به اظهارات نتانیاهو

در خبری دیگر، کاترین گونارسدوتیر، وزیر خارجه ایسلند در واکنش به اظهارات بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی که منتقدان تل‌آویو را بزدلان اخلاقی خوانده بود، گفت جهان نباید اجازه دهد رنج غیرنظامیان فلسطینی به مسئله بی‌اهمیت تبدیل شود. وی در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تاکید کرد کودکان فلسطینی همچنان کشته می‌شوند، غیرنظامیان همچنان خانه‌های خود را از دست می‌دهند و والدین همچنان برای زنده نگه داشتن فرزندانشان تلاش می‌کنند. توحش صهیونیست‌ها بارها و بارها در حال تکرار شدن است.

گونارسدوتیر گفت: ما در این جایگاه واژه بزدلان اخلاقی را شنیدیم. از نظر من، بزدلان اخلاقی رهبرانی هستند که از نشستن بر سر میز مذاکره برای دستیابی به صلحی عادلانه و پایدار خودداری می‌کنند. بزدلان اخلاقی کسانی هستند که مانع دسترسی مردم نیازمند و گرفتار شرایط بحرانی به کمک‌های بشردوستانه می‌شوند. بزدلان اخلاقی کسانی هستند که بارها و بارها به قوانین بین‌المللی بی‌احترامی می‌کنند. جامعه جهانی نمی‌تواند بپذیرد که غزه بارها و بارها ویران شود. اکنون جامعه جهانی به شدت نسبت به نسل‌کشی فلسطینیان و اقدامات صهیونیست‌ها آگاهی یافته و این مسئله منجر به منفور شدن رژیم صهیونیستی در میان افکار عمومی شده است. به همین دلیل، مقامات صهیونیست خشم خود را از این مسئله حملات لفظی به مدافعان فلسطینیان نشان می‌دهند.