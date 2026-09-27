سرویس خارجی-

تلویزیون آمریکا با اشاره به جنگ به شدت نامحبوب ترامپ علیه ایران نوشته است انتخابات میان دوره‌ای کنگره که قرار است آبان ماه برگزار شود ممکن است بدترین انتخابات در انتظار ترامپ و جمهوری‌خواهان باشد.

انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا روز سه‌شنبه ۳ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۲ آبان ۱۴۰۵) برگزار می‌شود. تمام ۴۳۵ کرسی مجلس نمایندگان و ۳۵ کرسی از ۱۰۰ کرسی سنا نیز در این انتخابات مورد رقابت قرار می‌گیرد. انتخابات میان دوره‌ای امسال مصادف شده است با تجاوز نظامی آمریکا به ایران. بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند که به دلیل شکست سنگین ترامپ در جنگ با ایران در تحقق اهداف‌، نامحبوب بودن شدید جنگ علیه ایران در افکار عمومی آمریکا، افزایش گسترده تلفات انسانی و خسارت‌های مالی آمریکا در جنگ، شکست در باز کردن تنگة هرمز، افزایش تورم و افزایش شدید قیمت بنزین و گازوئیل که تاثیر مستقیمی روی جیب رای دهندگان آمریکایی داشته است، جمهوری خواهان در این انتخابات شکست خواهند خورد، دموکرات‌ها تهدید کرده‌اند که در صورت پیروزی، بودجه جنگ را مسدود کرده و ترامپ را به خاطر آغاز این جنگ فاجعه بار استیضاح خواهند کرد.

فاصله گرفتن جمهوری‌خواهان از ترامپ

از همین حالا نیز گزارش‌های رسانه‌ای در آمریکا نشان می‌دهد که نامزدهای حزب جمهوریخواه برای پرهیز از شکست در انتخابات در حال فاصله گرفتن از ترامپ و جنگ وی علیه ایران هستند. بسیاری از جمهوری خواهانی که در ابتدای جنگ با ترامپ همراه بودند حالا به دلیل ترس از شکست خواهان پایان جنگ شده‌اند. در همین رابطه نشریه آتلانتیک به تلاش نامزدهای جمهوریخواه برای نشان دادن موضع مخالفت خود علیه سیاست‌های ترامپ با هدف پیروزی در انتخابات پرداخته و نوشته است: جنگ علیه ایران تبدیل به یک موضوع محوری در تغییر موضع جمهوری خواهان شده است. تعدادی از نامزدهای جمهوریخواه که پیشتر حامی این جنگ بودند در انتخابات مقدماتی خواهان پایان یافتن آن شده‌اند. بر اساس این گزارش، نامزدهایی مانند مایک راجرز، اشلی هینسون و جان هستد با اشاره به تأثیر منفی جنگ علیه ایران بر جهش قیمت سوخت در آمریکا خواهان پایان یافتن سریع آن شده‌اند. به گزارش مهر آتلانتیک به تبلیغات انتخاباتی برخی از این نمایندگان اشاره کرده و نوشته است: اندی بار نامزد مجلس سنا از ایالت کنتاکی تصویر خود به همراه ترامپ را از صفحه اصلی کمپین انتخاباتی خود حذف کرده و عبارت اول کنتاکی را به جای شعار معروف ترامپ موسوم به اول آمریکا، قرار داد. «رالف آلفردو» نیز تصاویر ترامپ را از سایت خود حذف کرده است.این در حالی است که در انتخابات میان دوره‌ای سال ۲۰۱۸ نامزدهای جمهوریخواه برای نشان دادن عمق دوستی و سرسپردگی خود به ترامپ با یکدیگر مسابقه می‌گذاشتند اما امروزه شرایط تغییر کرده است. نامزدهای دیگر ایالت‌های آمریکا نیز حذف نام و تصاویر ترامپ را از کمپین‌های انتخاباتی خود آغاز کرده‌اند. «بایرون دونالدز» یک نماینده دیگر عکس ترامپ را از سایت خود برداشت.

روزنامه واشنگتن پست هم در این زمینه طی گزارشی نوشته است بررسی رفتارها و موضع‌گیری‌های برخی نمایندگان جمهوری‌خواه حاکی از آن است که آنها حتی درخصوص پرونده‌های بسیار حساس داخل حزب تلاش می‌کنند خود را به دور از دونالد ترامپ نشان دهند تا شانس بیشتری برای پیروزی در انتخابات داشته باشند.بر اساس این گزارش، چهار تن از اعضای این حزب در سنای آمریکا به نفع محدود شدن اختیارات نظامی ترامپ رأی دادند و این تعداد در مجلس نمایندگان بیشتر نیز بود.

بدترین انتخابات در انتظار جمهوری خواهان

سی ان ان هم که این روزها به شدت با ترامپ درگیر است در گزارشی به بررسی این موضوع پرداخته است که چرا انتخابات نوامبر 2026 (آبان 1405) می‌تواند بدترین انتخابات میان دوره‌ای برای جمهوری‌خواهان در قرن 21 باشد؟ به نوشته «سی ان ان» تاکنون بدترین انتخابات‌ میان دوره‌ای برای جمهوری‌خواهان در قرن 21، مربوط به سال‌های 2006 و 2018 بوده است. در سال 2006، جنگ در خاورمیانه هزینه گزافی را برای جورج بوش به همراه داشت. در سال 2018، رأی دهندگان با مشکلات طاقت فرسای هنجارهای تاریخی و روش آشفته رئیس‌جمهوری به نام دونالد ترامپ مخالفت کردند. حال، به نظر می‌رسد انتخابات 2026، برای جمهوری‌خواهان بدتر باشد.

سی ان ان در بیان دلایل این مسئله نوشته است: ادامه روند کاهش حمایت از ترامپ، آشکارا او را تبدیل به رئیس‌جمهوری کرده که محبوبیتش حتی از سال 2018 و نسبت به محبوبیت جورج بوش در سال 2006 دست‌کم در مقیاس ملی، کمتر شده است. نظرسنجی این هفته سی‌ان‌ان نشان داد که محبوبیت ترامپ در میان بزرگسالان آمریکایی 34 درصد پایین‌تر از میزان موافقان است. همین شاخص در سال 2018، به طور کلی بین 13 تا 15 درصد پایین‌تر از میزان موافقان است.

به گزارش تسنیم به نقل از سی ان ان تمام کارزارهای انتخاباتی نشان می‌دهد که اقتصاد اصلی‌ترین نگرانی رأی دهندگان است. این موضوعی حیاتی در انتخابات 2026 و برای ترامپ بسیار بد است. میزان حمایت از عملکرد اقتصادی ترامپ در نظرسنجی جدید سی‌ان‌ان، تنها 27 درصد است و 73 درصد عملکرد او در این حوزه را تایید نمی‌کنند. اما این آمار در سال 2018 این طور بود که به طور کلی حدود 50 درصد ترامپ را در این حوزه تایید می‌کردند. به علاوه، براساس این نظرسنجی، 69 درصد مردم آمریکا در سال 2018 و 59 درصد در سال 2006، اقتصاد را تا حدی خوب می‌دانستند. اما این رقم امروز 28 درصد است. اما اوضاع برای ترامپ از این هم بدتر است: رأی دهندگان به این موضوع بسیار بیشتر توجه می‌کنند. در حالی که 44 درصد در سال 2018 و 32 درصد در سال 2006 گفتند اقتصاد برای رأی آنها بسیار مهم است، امروز اهمیت این موضوع برای رأی دهندگان بیش از 68 درصد است.

سی ان ان در بیان تاثیر جنگ نامحبوب ایران بر انتخابات هم نوشته است: البته اقتصاد اصلی‌ترین دلیل شکست بزرگ جمهوری‌خواهان در سال 2006 نبود. انتخابات در آن سال پس از جنگ عراق و برخی رسوایی‌های بزرگ جمهوری‌خواهان برگزار شد.اما امروز جنگ ایران بسیار نامحبوب‌تر از جنگ عراق است. نظرسنجی جدید سی‌ان‌ان نشان می‌دهد میزان عدم رضایت آمریکایی‌ها از مدیریت جنگ علیه ایران 47 درصد است و 52 درصد نیز معتقدند این جنگ ارزشش را نداشته است. همچنین میزان تایید عملکرد ترامپ در امور خارجی بدتر از هر رئیس‌جمهوری از زمان ریاست جمهوری رونالد ریگان تا به امروز بوده است. در پایان این گزارش آمده است: نشانه‌هایی وجود دارد که دموکرات‌ها در حال حاضر در حال افزایش پیشتازی خود در رأی‌گیری عمومی هستند و به نظر می‌رسد بسیاری از رأی‌دهندگان مردد، برای آن‌ها کاملا قابل جذب باشند.در حال حاضر، تقریبا تمام معیارهای مهم دیگر برای ترامپ و حزب جمهوری‌خواه بسیار بد به نظر می‌رسند. بنابراین، ارزشش را دارد که منتظر بمانیم و ببینیم آیا معیار رأی‌گیری عمومی نیز از همان روند پیروی می‌کند یا خیر؟