مراسم یادبود سید مقاومت در لبنان، عراق و یمن

مراسم‌های یادبود باشکوهی دیروز به مناسبت دومین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله و سید‌هاشم صفی‌الدین، با حضور گسترده مردم و مقامات در لبنان، یمن و عراق برگزار شد.

به مناسبت دومین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله (و هم‎زمان، سید‌هاشم صفی‌الدین)، حزب‌الله لبنان و دوست‌دارانِ مقاومت دیروز یکشنبه ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۶ (۵ مهر ۱۴۰۵) مراسم اصلی را از ساعت ۱۶:۳۰ به وقت محلی در آرامگاه سید حسن نصرالله در ضاحیه جنوبی بیروت (منطقه بئر حسن، مسیر جاده فرودگاه) برگزار کردند. مراسم‌هایی همزمان در مرقد سید‌هاشم صفی‌الدین در دیر قانون النهر (جنوب لبنان) و مرقد سید عباس الموسوی در نبی شیث (بقاع) نیز تدارک دیده شد و از صبح دیروز تا زمان تنظیم این خبر، تجمعات مردمی در ضاحیه و جنوب لبنان شکل گرفت، شب پیش از آن هم شب‌زنده‌داری در محل شهادت برگزار شده بود. در یمن، دیروز مراسم مرکزی یادبود در صنعاء با حضور مقامات و مردم برگزار شد و سخنرانان بر نقش تاریخی نصرالله به‌عنوان اولین کسی که معادله را تغییر داد، عامل ثبات‌بخش منطقه و کابوس صهیونیست‌ها تأکید کردند. در عراق نیز روز شنبه ۲۶ سپتامبر (4 مهر) در بغداد مهرجان تأبینی بزرگی با حضور رسمی و مردمی گسترده، شخصیت‌های سیاسی، دینی و اجتماعی، و با برافراشتن تصاویر نصرالله و صفی‌الدین همراه با پرچم‌های عراق، ایران و حشد‌الشعبی برگزار شد که در آن مسیر مقاومت و وفاداری به شهدای مقاومت بازخوانی گردید.

انتقام به مثابه مأموریت هوشمندانه

خبر دیگر آن‌که ابراهیم الامین، سردبیر روزنامه الاخبار لبنان، در مقاله‌ای جزئیات ناگفته عملیات تروریستی انفجار پیجرها را تشریح کرد و نوشت که یک تراشه بسیار نازک به ضخامت کاغذ معمولی در باتری این دستگاه‌ها کار گذاشته شده بود که در یک مرکز نظامی ارتش آمریکا ساخته و پیش‌تر در عملیات‌هایی مانند ترور یحیی عیاش آزمایش شده بود؛ وی نقش یوسی کوهن و مئیر داگان در طرح نفوذ انسانی موساد علیه فرماندهان حزب‌الله را برجسته ساخت و تأکید کرد که سید حسن نصرالله به‌عنوان تهدید اصلی و چتر حمایتی فعالیت‌های مقاومت جهانی هدف درجه یک دشمن بود. الامین با اشاره به گذشت دو سال از شهادت نصرالله، انتقام را نه عملی خشم‌آلود قبیله‌ای بلکه مأموریتی هوشمندانه، پایدار و مبتنی بر شناخت عمیق دشمن دانست که باید در اعماق جامعه صهیونیستی نفوذ کند تا روزی بتوان در برابر مرقد سید حسن نصرالله نه با اشک، بلکه با ادای احترام حقیقی به توانایی مقاومت در تحقق پیروزی ایستاد.

گفتنی است، سید حسن نصرالله، دبیرکل وقت حزب‌الله لبنان، روز جمعه ۶ مهر ۱۴۰۳ (۲۷ سپتامبر ۲۰۲۴) در حمله هوائی رژیم آپارتاید اسرائیل به مقر فرماندهی مرکزی حزب‌الله در منطقه حاره حریک ضاحیه جنوبی بیروت به شهادت رسید و چند روز بعد، سید‌هاشم صفی‌الدین، رئیس شورای اجرائی حزب‌الله و جانشین احتمالی او، روز پنجشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۳ (۳ اکتبر ۲۰۲۴) در حمله هوائی مشابه دیگری به ضاحیه جنوبی بیروت به شهادت رسید.