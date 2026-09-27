فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۳۸۸۸۷
تاریخ انتشار : ۰۵ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۲
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

حملات سنگین روسیه به زیرساخت‌های اوکراین ادامه دارد

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد نیروهای این کشور طی بامداد دیروز (یکشنبه) مراکز لجستیکی، انبارها، زیرساخت‌های بندری و حمل‌ونقل و مراکز ارتباطی اوکراین را هدف قرار داده‌اند.
حملات گسترده روسیه علیه زیرساخت‌های اوکراین با شدت هرچه تمام ادامه دارد. در جدیدترین دور حملات وزارت دفاع روسیه اعلام کرد نیروهای مسلح این کشور در حملاتی با استفاده از پهپادها، مراکز خدمات لجستیکی، زیرساخت‌های بندری و حمل‌ونقل، مراکز ارتباطی و همچنین شناورهایی را که در خدمت نیروهای مسلح اوکراین فعالیت می‌کنند، هدف قرار داده‌اند. این حملات علیه اهداف مختلفی در مناطق کی‌یف و اودسا انجام شده است. به نوشته مهر به نقل از اسپوتنیک وزارت دفاع روسیه در ادامه اعلام کرد نیروهای این کشور به‌صورت روزانه و در واکنش به حملات اوکراین، مراکز صنایع نظامی، تأسیسات تولید و ذخیره‌سازی پهپادهای دوربرد و میان‌برد، مراکز تصمیم‌گیری و زیرساخت‌های بندری اوکراین را که به گفته مسکو کاربرد نظامی دارند، هدف قرار می‌دهند.

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

گوش‌های پایینی!(گفت و شنود)

حکایت تکان‌دهنده موجودات وحشی و جنون‌زده

عقب‌نشینی ناوهای آمریکایی پس از حمله موشکی ایران

اعتراف به زخمی شدن دست‌کم 37 نظامی در شلیک ایران به ناوشکن آمریکایی

اعتراض گسترده مردم عراق علیه خوش‌رقصی «الزیدی» برای ترامپ

روش‌شناسی پایان دائمی جنگ (یادداشت روز)

مذاکره بهانه‌ای برای مهار قیمت نفت است

دست‌نوشته شهید سپهبد موسوی در بازدید از موزه جنگ ارتش در بروجرد

وقتی یخ رفراندوم در گرمای آگاهی مردم آب شد!

پدیده‌های بی‌نظیری به نام «سنگر خیابان» و «جان‌فدا»