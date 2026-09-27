وزارت دفاع روسیه اعلام کرد نیروهای این کشور طی بامداد دیروز (یکشنبه) مراکز لجستیکی، انبارها، زیرساخت‌های بندری و حمل‌ونقل و مراکز ارتباطی اوکراین را هدف قرار داده‌اند.

حملات گسترده روسیه علیه زیرساخت‌های اوکراین با شدت هرچه تمام ادامه دارد. در جدیدترین دور حملات وزارت دفاع روسیه اعلام کرد نیروهای مسلح این کشور در حملاتی با استفاده از پهپادها، مراکز خدمات لجستیکی، زیرساخت‌های بندری و حمل‌ونقل، مراکز ارتباطی و همچنین شناورهایی را که در خدمت نیروهای مسلح اوکراین فعالیت می‌کنند، هدف قرار داده‌اند. این حملات علیه اهداف مختلفی در مناطق کی‌یف و اودسا انجام شده است. به نوشته مهر به نقل از اسپوتنیک وزارت دفاع روسیه در ادامه اعلام کرد نیروهای این کشور به‌صورت روزانه و در واکنش به حملات اوکراین، مراکز صنایع نظامی، تأسیسات تولید و ذخیره‌سازی پهپادهای دوربرد و میان‌برد، مراکز تصمیم‌گیری و زیرساخت‌های بندری اوکراین را که به گفته مسکو کاربرد نظامی دارند، هدف قرار می‌دهند.