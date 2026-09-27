فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۳۸۸۸۶
تاریخ انتشار : ۰۵ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۲
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

رواج خودکُشی در زندان‌های فرانسه بازرس ارشد: اینجا سالانه صدها نفر می‌میرند

بازرس ارشد مراکز حبس و بازداشت فرانسه در گزارشی با اعلام این‌که نرخ خودکُشی در زندان‌های این کشور از بالاترین ارقام در اروپاست، در مورد ضعف نظارت و شفافیت هشدار داد.
به گزارش ایرنا به نقل از لوموند و خبرگزاری فرانسه، دومینیک سیمونو، بازرس کل مراکز حبس و بازداشت فرانسه، در گزارشی هشدار داد هر ساله صدها نفر در زندان‌ها، بازداشتگاه‌ها و مراکز روان‌پزشکی [مخصوص مجرمان] این کشور جان می‌بازند بدون آن‌که آمار دقیقی از مرگ‌ومیرها در دسترس باشد. وزارت دادگستری اعلام کرد در سال ۲۰۲۵، ۲۷۵ نفر در زندان‌ها فوت کردند که ۱۳۶ مورد آن خودکشی بوده است. نرخ خودکشی در زندان‌ها با 4/19 مورد در هر ۱۰ هزار زندانی، بالاترین رقم اروپا و بیش از دو برابر میانگین اتحادیه (3/7) است. سیمونو از کمبود شفافیت در ثبت آمار، لغو یک‌سوم مراجعات پزشکی به دلیل نبود اسکورت و قتل ۲۴ زندانی توسط هم‌بندان در زندان‌های شلوغ انتقاد کرد و خواستار انتشار منظم داده‌ها شد.

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

گوش‌های پایینی!(گفت و شنود)

حکایت تکان‌دهنده موجودات وحشی و جنون‌زده

عقب‌نشینی ناوهای آمریکایی پس از حمله موشکی ایران

اعتراف به زخمی شدن دست‌کم 37 نظامی در شلیک ایران به ناوشکن آمریکایی

اعتراض گسترده مردم عراق علیه خوش‌رقصی «الزیدی» برای ترامپ

روش‌شناسی پایان دائمی جنگ (یادداشت روز)

مذاکره بهانه‌ای برای مهار قیمت نفت است

دست‌نوشته شهید سپهبد موسوی در بازدید از موزه جنگ ارتش در بروجرد

وقتی یخ رفراندوم در گرمای آگاهی مردم آب شد!

پدیده‌های بی‌نظیری به نام «سنگر خیابان» و «جان‌فدا»