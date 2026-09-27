رواج خودکُشی در زندانهای فرانسه بازرس ارشد: اینجا سالانه صدها نفر میمیرند
بازرس ارشد مراکز حبس و بازداشت فرانسه در گزارشی با اعلام اینکه نرخ خودکُشی در زندانهای این کشور از بالاترین ارقام در اروپاست، در مورد ضعف نظارت و شفافیت هشدار داد.
به گزارش ایرنا به نقل از لوموند و خبرگزاری فرانسه، دومینیک سیمونو، بازرس کل مراکز حبس و بازداشت فرانسه، در گزارشی هشدار داد هر ساله صدها نفر در زندانها، بازداشتگاهها و مراکز روانپزشکی [مخصوص مجرمان] این کشور جان میبازند بدون آنکه آمار دقیقی از مرگومیرها در دسترس باشد. وزارت دادگستری اعلام کرد در سال ۲۰۲۵، ۲۷۵ نفر در زندانها فوت کردند که ۱۳۶ مورد آن خودکشی بوده است. نرخ خودکشی در زندانها با 4/19 مورد در هر ۱۰ هزار زندانی، بالاترین رقم اروپا و بیش از دو برابر میانگین اتحادیه (3/7) است. سیمونو از کمبود شفافیت در ثبت آمار، لغو یکسوم مراجعات پزشکی به دلیل نبود اسکورت و قتل ۲۴ زندانی توسط همبندان در زندانهای شلوغ انتقاد کرد و خواستار انتشار منظم دادهها شد.