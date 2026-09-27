جلسات مجازی مجلس جایگزین جلسات حضوری نیست

سرویس سیاسی-

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت بازگشت مجلس به جلسات حضوری گفت: جلسات مجازی جایگزین جلسات حضوری نیست و تنها در شرایط اضطراری قابل قبول است. جلسات مجازی جایگزین جلسات حضوری نیست.

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با کیهان درباره برگزاری جلسات مجازی مجلس اظهار داشت: بر اساسنامه دبیر شورای عالی امنیت ملی، تصمیم گرفته شده که برخی جلسات مجلس به صورت مجازی برگزار شود. امیدوارم مسیر به نحوی پیش برود که جلسات عادی و حضوری مجلس برگزار شود. نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که جلسات مجازی جای جلسات حضوری را نمی‌گیرد و از هر جهت جلسات حضوری ترجیح دارد.

وی افزود: جلسات مجازی با توجه به اصلاح آیین‌نامه، تنها در شرایط اضطراری قابل برگزاری است. اینکه چه کسی اضطرار را تشخیص می‌دهد، خود بحثی جداگانه است. نظر شخصی بنده این است که ما باید به سمت جلسات حضوری حرکت

کنیم.

مردم توقع دارند مجلس برگزار شود

نماینده مردم تهران خاطرنشان کرد: به چند دلیل جلسات مجلس باید حضوری برگزار شود؛ نخست اینکه مردم توقع دارند مجلس برگزار شود و این توقع عموم مردم است. مضافاً اینکه مجلس برای حرکت و پیشبرد مسائل خود نیازمند رای‌گیری در جلسات است. در جلسات مجازی، رای‌گیری ۲۰۰ تا ۳۰۰ ثانیه وقت می‌گیرد، در حالی که در جلسات حضوری با سرعت بیشتری در چند ثانیه انجام می‌شود. این زمان چیزی نیست که ما به راحتی از دست بدهیم و قابل جبران نیست.

نمایندگان ساعت‌ها پشت مانیتورهای کوچک

حجت‌الاسلام سلیمی تصریح کرد: نکته دیگر اینکه نمایندگان محترم باید ساعت‌ها به مانیتورهای بسیار کوچک مقابل خود نگاه کنند، بدون اینکه کسی اطرافشان باشد یا سر و صدایی وجود داشته باشد. اشکال اساسی اینجاست که مجلس یک پسوند دارد و آن شورای اسلامی است. ذات مجلس، مشورت است و مشورت فقط به این معنا نیست که سخن مخالف شنیده شود. بخش مهمی از مشورت‌ها در مجلس با مذاکره حضوری، پرسیدن سؤال از این و آن و گفت‌وگو با متخصصان انجام می‌شود.

وی افزود: نمایندگان مجلس را می‌بینید که دائم در حال حرکت و گفت‌وگو با یکدیگر هستند. همین گفت‌وگوها مشورت است؛ اینکه نماینده‌ای از همکار خود بپرسد نظر شما درباره این موضوع چیست. آرا در همین گفت‌وگوها و تجارب شکل می‌گیرد و خودنمایی می‌کند. بنابراین با توجه به اینکه پسوند مجلس، شورای اسلامی است، باید به این سمت حرکت کنیم که مشورت به صورت تام و کامل صورت بگیرد. مشورت ناقص از دل جلسات مجازی بیرون می‌آید و جلسات مجازی فقط برای اضطرار است. در امور اضطراری، باید به اندازه اضطرار تصمیم‌گیری شود.

جلسات مجازی ملال‌آور و فاقد تمرکز لازم

نماینده مردم تهران ادامه داد: درست است که قانون باید اصلاح شود تا آیین‌نامه این اجازه را بدهد، اما عرض من این است که در شرایط اضطراری، جلسات باید در حد اضطرار و به اندازه‌ای که به کشور آسیب نرسد، برگزار شود.

دوم اینکه چون پسوند مجلس «شورا» است و بخش مهمی از مشورت در گفت‌وگوهای حضوری نمایندگان صورت می‌گیرد، جلسات حضوری باید برگزار شود. سوم اینکه جلسات مجازی ملال‌آور است و تمرکز لازم را به نمایندگان محترم نمی‌دهد تا بتوانند در یک حالت متمرکز، مسائل را درست تحلیل کنند.

وی خاطرنشان کرد: همان‌طور که عرض کردم، به دلیل اینکه مانیتور بسیار کوچکی مقابل نمایندگان است و انسان باید ساعت‌ها به آن نگاه کند، مشخص است که چه اتفاقی می‌افتد؛ به‌ویژه اینکه کار فکری است و این‌گونه نیست که اطلاعات صرفاً وارد شود. گاهی اوقات وسط جلسه، نماینده محترم خطایی می‌بیند و می‌خواهد تذکر یا اخطار بدهد. در جلسات حضوری خیلی راحت می‌تواند این کار را انجام دهد، اما در فضای مجازی این حق از نماینده سلب

می‌شود.

اشکالات جدی جلسات مجازی

حجت‌الاسلام سلیمی تصریح کرد: گاهی اوقات اشتباهی صورت می‌گیرد و نماینده می‌خواهد آن را تذکر دهد. هرچند در فضای مجازی در کنار مانیتور جایی برای تایپ کردن گذاشته شده، اما آیا کسی این تایپ را می‌بیند و آیا اعمال می‌شود؟ برخی پیشنهادات باید در چند مرحله مطرح شود؛ پیشنهاد جزئی یا رفع ابهام. نماینده باید تایپ کند و زمان می‌گذرد. این اشکالات در جلسات مجازی وجود دارد و اشکالات جدی‌تری هم هست. نظر شخصی بنده این است که امیدوارم هر چه سریع‌تر به سمت برگزاری جلسات حضوری حرکت کنیم.

مصوبات شورای عالی امنیت ملی

بدون تأیید رهبری قابل اجرا نیست

نماینده مردم تهران درباره اختیارات شورای عالی امنیت ملی و نسبت آن با مجلس گفت: نکته اساسی اینجاست که آیا شورای عالی امنیت ملی که اعضای آن را اعضای دولت تشکیل می‌دهند، می‌تواند در جلسات یک قوه مداخله کند؟ این سؤال را باید این‌گونه اصلاح کنم که سؤال این نیست که یک قوه در مقابل قوای دیگر باشد. اصل ۱۷۶ قانون اساسی می‌گوید مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام معظم رهبری قابل اجراست. ما قائل به ولایت مطلقه هستیم و قوا در طول یکدیگر قرار دارند، نه در عرض هم. بنابراین اگر مصوبه‌ای از شورای عالی امنیت ملی باشد، پس از تأیید مقام معظم رهبری قابل اجراست.

دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی

جای گفت‌وگو نیست

وی افزود: اما نکته مهم این است که آیا دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی می‌تواند جای مجلس را بگیرد و ابلاغیه‌های آن جایگزین مصوبات مجلس شود؟ دبیرخانه، مصوبات خود را ابلاغ می‌کند، اما بدون تأیید مقام معظم رهبری قابل اجرا نیست. بحث‌هایی که امروز مطرح می‌شود، بیشتر این مسئله است که آیا دبیرخانه در موارد خاص یا اضطراری می‌تواند ابلاغیه داشته باشد یا خیر؟

حجت‌الاسلام سلیمی خاطرنشان کرد: در زمان امام شهید نیز نکته‌ای وجود داشت که گاهی شورای عالی امنیت ملی جلسه تشکیل می‌داد و ممکن بود کار فوتی و فوری باشد و دبیرخانه ابلاغیه‌ای داشته باشد. اما در سایر موارد که زمان اجازه تشکیل جلسات شورای عالی امنیت ملی را می‌دهد، آیا ابلاغیه‌های دبیرخانه جای مصوبات شورا را می‌گیرد؟ اینجاست که سؤال و تردید مطرح می‌شود و باید به صورت تخصصی روی آن بحث شود.

در شرایط اضطراری

جلسات مجازی باید در حد اضطرار بماند

نماینده مردم تهران در پایان با تأکید بر ضرورت بازگشت مجلس به جلسات حضوری گفت: در شرایط اضطراری، جلسات مجازی باید در حد اضطرار و به اندازه‌ای که کشور آسیب نبیند، محدود بماند. امیدوارم هر چه سریع‌تر شاهد برگزاری جلسات عادی و حضوری مجلس باشیم.