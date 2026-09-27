رئیس شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و کنار گذاشتن اختلافات داخلی، از مواضع حسن روحانی انتقاد کرد و گفت: «به جایی رسیده است که حرف‌هایش در میان مردم جایگاهی ندارد و حتی با آن مقابله می‌شود؛ حیف است! برگردد و حرف خدا و مردم را بزند.»

اسدالله بادامچیان، رئیس شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی، روز یکشنبه(5 مهرماه) با اشاره به شرایط داخلی و تحولات جهانی، بر ضرورت حفظ وحدت و کنار گذاشتن اختلافات داخلی تأکید کرد و گفت: در مرحله‌ای حساس از انقلاب اسلامی و تحولات جهانی قرار داریم و برای عبور از این مرحله، بیش از هر چیز به وحدت نیازمندیم.

وی با اشاره به آنچه «گام سوم انقلاب اسلامی» خواند، اظهار کرد: در این مرحله، موضوع دولت کریمه، جامعه نمونه اسلامی و تمدن نوین اسلامی مطرح است و تحقق این اهداف، نیازمند پرهیز از غرب‌زدگی، شرق‌زدگی و جریان‌های افراطی و وابسته است.

بادامچیان افزود: ایران پس از ظهور اسلام و همچنین در دوران معاصر، به‌ویژه پس از انقلاب اسلامی، نقش مهمی در شکل‌گیری تمدن اسلامی داشته است. این مسیر با چندگانگی، اختلاف و درگیری پیش نمی‌رود و در عین حال، به معنای محدود کردن تعامل فکری و گفت‌وگو نیز نیست.

رئیس شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی با تأکید بر ضرورت توجه به مسائل فرهنگی گفت: باید میدان برای گفت‌وگو و تعامل افکار باز باشد، اما در مسائل فرهنگی نیز نباید بی‌حساب و کتاب عمل کرد. به گفته او، آسیب‌های فرهنگی می‌تواند به‌تدریج بنیان‌های جامعه را تضعیف کند و از این رو، این عرصه نیازمند هوشیاری است.

جامعه نمونه اسلامی با اختلاف و درگیری شکل نمی‌گیرد

بادامچیان در ادامه با اشاره به مفهوم جامعه نمونه اسلامی گفت: چنین جامعه‌ای باید از اختلاف، درگیری، تفرقه، اهانت و تقابل فاصله داشته باشد و همه جریان‌ها باید در مسیر منافع ملی و تقویت کشور حرکت کنند.

وی با اشاره به حضور رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اظهار کرد: در شرایطی که جمهوری اسلامی با اقتدار در عرصه بین‌المللی حضور دارد، باید وحدت داخلی حفظ شود و اختلافات به گونه‌ای مطرح نشود که این انسجام را تضعیف کند.

رئیس شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی در همین زمینه از مواضع برخی چهره‌های سیاسی درباره ضرورت دیدار رئیس‌جمهور ایران با رئیس‌جمهور آمریکا انتقاد کرد و گفت: اگر چنین دیدگاه‌هایی وجود دارد، بهتر است در فضای خصوصی و کارشناسی مطرح شود تا وحدت و انسجامی که به گفته او پشتوانه مواضع جمهوری اسلامی در عرصه بین‌المللی است، آسیب نبیند.

بادامچیان تأکید کرد: جامعه نمونه، جامعه‌ای نیست که در آن اختلاف، درگیری، تفرقه، دعوا و اهانت حاکم باشد.

باید اختلافات داخلی را کنار بگذاریم

وی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت گفت: هر اقدامی که موجب امید دشمنان شود، باید مورد توجه قرار گیرد. جریان‌های سیاسی نیز باید خود را با مردم همراه کنند؛ زیرا فاصله گرفتن از جامعه، به انزوا منجر می‌شود.

بادامچیان در ادامه، مسئله سوم را تشکیل و تقویت «دولت کریمه» دانست و اظهار کرد: باید در تکمیل دولت موجود و حل مشکلات مردم، به‌ویژه مسائل معیشتی، همکاری و همدلی بیشتری وجود داشته باشد.

وی با اشاره به عملکرد دولت در شرایط جنگی گفت: کشور در شرایط دشواری قرار داشته، اما زیرساخت‌های خدمات عمومی همچنان فعال بوده است. با این حال، گرانی و مشکلات معیشتی همچنان وجود دارد و باید برای حل این مسائل تلاش شود.

رئیس شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی افزود: در چنین شرایطی، وظیفه همه جریان‌های سیاسی این است که اختلافات داخلی را کنار بگذارند و برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم تلاش کنند.

بادامچیان در ادامه با اشاره به جریان‌های سیاسی مختلف، گفت: برخی افراد سخنانی را مطرح می‌کنند که با مواضع آمریکا و هم‌پیمانان آن همخوانی دارد. به گفته او، در برابر این سخنان، مردم خودشان قضاوت خواهند کرد.

وی سپس با اشاره به حسن روحانی اظهار کرد: متأسفم برای آقای حسن روحانی. سال‌ها با او رفاقت و همکاری داشته‌ام، اما اکنون به جایی رسیده است که حرفی می‌زند و در میان مردم جایگاهی پیدا نمی‌کند و حتی با آن مقابله می‌شود. حیف است؛ برگردد و مردم را بزند.

به گزارش فارس، بادامچیان همچنین از نحوه قضاوت برخی منتقدان درباره عملکرد دستگاه دیپلماسی انتقاد کرد و گفت: برخی تصور می‌کنند وزیر امور خارجه، دیپلمات ساده‌ای است، در حالی که عراقچی دیپلماتی ورزیده، پخته و قوی است و دولت نیز وظیفه دارد با جهان ارتباط داشته باشد.