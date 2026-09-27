تشدید مهمل‌گویی‌های ترامپ و دولتمردانش درباره باز شدن تنگه هرمز و عبور ۱۳ میلیون بشکه نفت در روز و اینکه ایران ضعیف شده، هیچ تغییری در واقعیت شکست‌خوردگی تاریخی او ایجاد نمی‌کند.

بنابراین در روزی که برادرزاده روان‌شناس ترامپ می‌گفت «عموی من یک بچه وحشت‌زده از ناامنی و بازنده همیشگی است»، مارجری تیلور گرین، از حامیان سابق ترامپ، به طعنه گفت «در ایران که ترامپ می‌خواهد از هستی ساقط کند، بنزین حدود ۹ سنت است. اما در آمریکا مردم در اثر رفتار جنگی ترامپ، عصبانی‌اند و می‌خواهند به دموکرات‌ها رأی ‌دهند».

همزمان استیو هانکه، اقتصاددان آمریکایی، گفت: دولت ترامپ در جنگِ انتخابیِ به همراه اسرائیل علیه ایران شکست خورده و دست‌وپا می‌زند؛ جنگ اقتصادی او هم محکوم به شکست است و تنگه هرمز عملاً بسته است.

مهملات نخ‌نما و عقده‌های ناگشوده ترامپ

وزیر انرژی آمریکا دیروز ادعا کرد: روزانه حدود ۱۳ میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور می‌کند. همچنین نیروهای ما به تسهیل انتقال نفت، گاز و کودهای شیمیایی از طریق تنگه هرمز کمک می‌کنند.

دونالد ترامپ هم برای چندمین بار ادعا کرد: به‌محض اینکه ایران تسلیم شود و جنگ تمام شود، قیمت نفت به‌شدت کاهش خواهد یافت. قیمت مواد غذایی نسبت به دوران بایدن بسیار کاهش یافته و تقریباً قیمت همه‌چیز به‌طور چشمگیری پایین آمده است. نفت اکنون ارزان‌تر از دوران دولت بایدن است. با تمام این اوصاف، مقادیر بسیار زیادی نفت از منطقه «تنگه هرمز» خارج می‌کنیم. دیشب مقدار بی‌سابقه‌ای نفت از منطقه تنگه هرمز خارج کردیم؛ بیشتر از مقداری که پیش از جنگ خارج کرده بودیم.

او در اظهارنظر دیگری و در تناقض با اظهارات اخیر مبنی بر اینکه دیگر نیازی به مذاکره با ایران ندارد، گفت: انتظار دارم مذاکره‌کنندگان آمریکایی این هفته مذاکرات بیشتری با ایران داشته باشند. آنها می‌خواهند به توافق برسند، اما این توافقی نیست که من می‌خواهم. شاید یک سال پیش با چنین توافقی (پیشنهاد ایران) موافقت می‌کردیم، اما ایران برگ خود را بیش از حد بازی کرده است.

برخورد ایران با ۱۹ کشتی متخلف

در حالی که ترامپ برای چندمین بار طرحی گرافیکی را منتشر کرده و نام خود را روی تنگه هرمز گذاشته بود، معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه به تمسخر گفت: اگر ترامپ تنگه هرمز را تنگه خود می‌داند، پس چرا ناوها و شناورهایش اینجا نیستند؟ اگر آمریکا مدعی کنترل تنگه هرمز است، فقط یکی از ناوهای خود را به این محدوده نزدیک کند.

در همین حال، گزارش‌های میدانی حاکی از این است که نیروهای مسلح ایران طی ۲ روز گذشته با ۱۹ کشتی متخلف که قصد عبور از مسیرهای غیرمجاز در تنگه هرمز را داشتند، برخورد کرده‌اند.

شخصیت ترامپ، شخصیت بازنده متوهم است

مری ترامپ، برادرزاده ترامپ، برای چندمین بار درباره عدم تعادل وی هشدار داد و گفت: به‌عنوان یک روان‌شناس متخصص به شما می‌گویم که عموی من، یک پسربچه وحشت‌زده است و ناامن‌ترین آدمی است که در عمرم شناخته‌ام. تمام زندگی‌اش را صرف این کرده که خود را از این آگاهی محافظت کند که بازنده‌ای است که هیچ کار ارزشمندی نکرده. برای جبران همین چیزها و برای محافظت از منِ بسیار شکننده‌اش، به توجهِ دائمی نیاز دارد و خودش را تجلیل می‌کند تا همه شکست‌هایش را بپوشاند. این واقعاً مایه شرمندگی است.

در همین حال، مارجری تیلور گرین، عضو سابق مجلس نمایندگان و از حامیان سابق ترامپ، گفت: چطور ممکن است روی دریای نفت باشیم، اما این‌قدر برای سوخت پول بدهیم؟ این وضعیت واقعاً رسوایی است! از سال ۱۹۷۷ پالایشگاه جدیدی ساخته نشده؛ نزدیک به ۵۰ سال، در ایران، همان کشوری که ترامپ می‌خواهد از هستی ساقطش کند، بنزین حدود ۹ یا ۱۰ سنت است؛ اینجا چه خبر است؟! دولتی که انتخابش کردیم، دارد سرمان کلاه می‌گذارد! مردم عصبانی‌اند؛ حتی جمهوری‌خواه‌های قدیمی، طرفداران می‌گویند به دموکرات‌ها رأی می‌دهند. تبریک ترامپ! تبریک جمهوری‌خواهان! تبریک آمریکا!

ترامپ در جنگ شکست خورده

و دست‌ و پا می‌زند

پروفسور استیو هانکه، اقتصاددان دانشگاه جانز هاپکینز آمریکا، گفت: دولت ترامپ در جنگِ انتخابیِ به همراه اسرائیل علیه ایران شکست خورده و دست‌وپا می‌زند؛ جنگ اقتصادی با اجرای سگ ترامپ (بسنت) برای نابودی تمدن ۹۰ میلیونی ایران محکوم به شکست است، تنگه هرمز عملاً بسته است، ترامپ پیشنهاد ۷روزه کاهش تنش ایران را رد کرد، چون گمان می‌کند با فشار بیشتر ایران را به زانو درمی‌آورد؛ هم‌زمان خزانه‌داری را برای قطع پیوند هوایی و بانکی شرکای ایران بسیج کرده است. دولت ترامپ آن‌قدر بی‌کفایت است که نمی‌داند چه می‌کند؛ ایران می‌داند چه می‌کند. آمریکا جنگ انتخابیِ شروع‌شده با اسرائیل را باخته و نمی‌داند گام بعد چیست. کارزار فشار حداکثری محکوم به شکست است؛ هر بار که دو برابر می‌کنند، زمین بازی را از دست می‌دهند.

بسنت سگ‌دست ترامپ است. خزانه‌داری سلاح مالی جنگ است، پنتاگون سلاح نظامی. لحن بسنت حتی از ترامپ تندتر یا دست‌کم پژواک تندترین حرف ترامپ است: نابودی تمدن و ۹۰ میلیون نفر. بازیگران ضد ایران استراتژی و برنامه اجرا ندارند؛ سیاست‌شان موردی و «داده ‌وابسته» است، مثل بانک مرکزی بی‌قاعده که هر ساعت با داده عوض می‌شود. گزارش‌های احیای ظرفیت نفت عربستان و عبور از هرمز با ردیاب‌های خصوصی نمی‌خواند؛ دیروز از هرمز صفر کشتی رد شد؛ قیمت نفت پایین نمی‌آید، بالاتر هم می‌رود. کشورهای خلیج در کوتاه‌مدت سخت آسیب دیده‌اند؛ مدل کسب‌وکار امارات و دبی در بلندمدت زیر سؤال است، چون ورودی‌ـ‌خروجی‌شان هرمز است و هرمز دست ایران است. چین استراتژی و برنامه اجرا دارد؛ آمریکا ندارد. پس از شروع تهاجمی دوره دوم، واشنگتن در برابر چین عقب‌نشسته و شتاب با پکن است.

تنگه هرمز، تنگه ترامپ نیست

«بن‌بست ترامپ» است

گیوم آنسل، افسر سابق ارتش فرانسه و تحلیلگر مسائل نظامی، با اشاره به ناتوانی آمریکا در تأمین امنیت عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز در برابر پهپادهای ایرانی، گفت: این آبراه به «بن‌بست ترامپ» تبدیل شده و ایران از تنگه هرمز به‌عنوان اهرمی قدرتمند در برابر واشنگتن استفاده می‌کند. این پهپادها هستند، نه مین‌ها، که مانع استفاده از بخش جنوبی تنگه هرمز شده‌اند. آمریکا با وجود برخورداری از قدرتمندترین ارتش جهان، در برابر پهپادها با ناتوانی مواجه است.

آنسل در واکنش به توهمات ترامپ در استفاده از نام جعلی برای تنگه هرمز گفت: برای او، این تنگه، تنگه ترامپ نیست، بلکه بن‌بست ترامپ است.

حمله ایران به ناو آمریکایی جدی است

ویل شرایور، تحلیلگر ژئوپلیتیک و تاریخ‌دان آمریکایی، با طرح این پرسش که آیا ایران واقعاً به یک ناو هواپیمابر آمریکایی حمله کرده است؟، نوشت: اوایل سپتامبر، ژنرال محسن رضایی مدعی شد که ایران با موشک‌های ضدکشتی، ناوهای آمریکایی را در دریای عرب هدف قرار داده و گفت هر دو ناو آسیب دیده‌اند و بلافاصله از منطقه دور شده‌اند. اگرچه این ادعا همچنان تأیید نشده، اما به‌طور گسترده شایعه شده که ناوهای هدف‌گرفته‌شده، ناو هواپیمابر جورج واشنگتن و یک ناوشکن آمریکایی بوده‌اند. سنتکام با قاطعیت این ادعاها را رد کرد.

در همین حال، در اتفاقی کم‌سابقه، اگر نگوییم بی‌سابقه، در جریان این جنگ، طی هفته‌های اخیر هیچ ناو جنگی آمریکایی در تصاویر ماهواره‌ای تجاری در نزدیکی دریای عمان دیده نشده است. به نظر می‌رسد کل ناوگان به فاصله‌ای امن‌تر عقب‌نشینی کرده است. حالا مشخص شده که پنتاگون به‌طور بی‌سروصدا نام ۳۷ ملوان و تفنگدار دریایی را هم به فهرست رو به ‌گسترش تلفات آمریکا در جنگ با ایران اضافه کرده است. قضاوت و کنار هم گذاشتن این شواهد را به خواننده واگذار می‌کنم.

آمریکا در ضعیف‌ترین وضعیت نظامی

دو دهه گذشته

راس هریسون، پژوهشگر ارشد مؤسسه آمریکایی مطالعات خاورمیانه، در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی اذعان کرد: آمریکا نمی‌تواند ایران را به زانو درآورد. هیچ‌گونه اقدام نظامی، به‌ویژه اقدامات هوایی، منجر به تسلیم حکومت ایران و پذیرش شروط آمریکا نخواهد شد. آمریکا با تکیه بر حملات نظامی به اهداف سیاسی خود دست نخواهد یافت. ایران تحت فشار حملات نظامی، در قبال برنامه هسته‌ای یا موضوع بازگشایی تنگه هرمز کوتاه نخواهد آمد.

رندی منر، رئیس دفتر گارد ملی آمریکا، هم اظهار کرد: ایالات متحده اکنون از نظر نظامی، دست‌کم از زمان حملات ۱۱ سپتامبر تاکنون، در ضعیف‌ترین وضعیت خود قرار دارد. ما با کاهش قابل‌توجه توانمندی‌های تهاجمی و دفاعی خود، به‌ویژه در زمینه موشک‌ها، مواجه هستیم. ذخایر ما به چیزی بین یک‌سوم تا دو‌سوم میزان کل پیشین کاهش یافته است. جایگزین کردن این ذخایر نیز به جای چند هفته یا چند ماه، سال‌ها زمان می‌برد.

آمریکا به دست خود

هژمونی‌اش را نابود کرد

«آمریکا با دستان خودش، هژمونی‌اش را ویران کرد. واشنگتن برای فرار از باتلاق ایران و اوکراین، مشغول فرافکنی است».

این تحلیل را خبرگزاری بلومبرگ منتشر کرده و می‌نویسد: تقلیل دادن ژئوپلیتیک به مسئله پول و اهرم فشار و سپردن مأموریت‌های حساس دیپلماتیک به تاجران در غزه، اوکراین و خلیج فارس، شکستی تمام‌عیار است. همان‌طور که آیت‌الله خمینی زمانی تأکید کرد، انقلاب برای «قیمت خربزه» نبود. ناتوانی در کنترل جنگ‌ها در اوکراین و ایران نشان‌دهنده فرسایش سریع اهرم‌های نفوذ آمریکا است. این زوال نتیجه مستقیم اعمال فشار عریان، باج‌گیری امنیتی از متحدان و استفاده تسلیحاتی از سلطه دلار است؛ رویکردی که جهان را به سوی دلارزدایی سوق می‌دهد.

اهرم فشار تنها تا زمانی کارآمد است که استفاده نشود. تصمیم شتاب‌زده فوریه برای حمله به ایران، مصداق بارز این اشتباه محاسباتی است. تهدید نیروی هوایی آمریکا همان اهرمی بود که سال‌ها تهران را از بستن تنگه هرمز یا حرکت به سوی سلاح هسته‌ای بازمی‌داشت. به‌محض صدور فرمان حمله، واشنگتن دلیلی برای خویشتنداری تهران باقی نگذاشت و با تکیه افراطی بر ابزارهای تجاری، افول سلطه جهانی خود را که پس از یازده سپتامبر آغاز شده بود، به‌شدت تسریع کرد. ریشه ادعاهای واهی اخیر را باید در انتخابات میان‌دوره‌ای جست‌وجو کرد. جنگ علیه ایران به‌شدت نامحبوب است و واشنگتن برای فرار از تبعات آن، به فرافکنی متوسل شده

است.

قطع کمک‌های جدید به اوکراین و تقلیل تأمین تسلیحات به یک بنگاه تجاری، نفوذ واشنگتن بر کی‌یف را به‌شدت کاهش داده است. توقف استراتژی نابودی زیرساخت‌های نفتی روسیه، در شرایطی که آمریکا نقش خود را تقلیل داده، عملاً غیرممکن است. لفاظی‌های متناقض در قبال ایران نیز تلاش‌هایی کورکورانه برای پر کردن این خلأ فزاینده قدرت است. واشنگتن برای پایان دادن به جنگ در ایران، نیازمند شرکایی است که نفوذ ازدست‌رفته آمریکا را جبران کنند.

مهم، سقوط مقبولیت ترامپ است

نه لفاظی‌های او

اسامه ابو رشید، پژوهشگر اندیشکده العربی، با رد دعاوی ترامپ گفت: ترامپ می‌تواند هرچقدر می‌خواهد وعده بدهد، اما واقعیتی که آمریکایی‌ها با آن زندگی می‌کنند متفاوت است؛ به‌ویژه اگر بدانیم که امروز ۳۷ درصد آمریکایی‌ها نمی‌توانند هزینه‌های ماهانه خود را بدون قرض گرفتن از کارت‌های اعتباری تأمین کنند. این‌ها واقعیت‌های ملموس و واقعی امروز آمریکا هستند.

در همین حال، بر اساس تازه‌ترین نظرسنجی وال‌استریت ژورنال، میزان رضایت از عملکرد دونالد ترامپ به ۳۷ درصد رسیده و میزان عدم تأیید به

۶۱ درصد افزایش یافته است؛ پایین‌ترین رقم ثبت‌شده برای یک رئیس‌جمهور آمریکا در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای، در نظرسنجی‌های این روزنامه از سال ۱۹۹۰ تاکنون.

فاصله‌گذاری نامزدها و انزوای ترامپ

بر اساس آخرین به‌روزرسانی شبکه

NBC News نیز، نارضایتی از ترامپ افزایش داشته است. در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۶، میزان رضایت از عملکرد دونالد ترامپ در میان رأی‌دهندگان آمریکایی ۳۹ درصد است و ۵۹ درصد نیز از عملکرد او ناراضی هستند.

به علت همین سقوط محبوبیت ترامپ است که آتلانتیک گزارش داده: جنگ علیه ایران تبدیل به یک موضوع محوری در تغییر موضع جمهوری‌خواهان شده و تعدادی از نامزدهای جمهوری‌خواه که پیش‌تر حامی این جنگ بودند، در انتخابات مقدماتی خواهان پایان یافتن آن شده‌اند. اندی بار، نامزد مجلس سنا از ایالت کنتاکی، تصویر خود به همراه ترامپ را از صفحه اصلی کمپین انتخاباتی خود حذف کرده و عبارت اول کنتاکی را به جای شعار معروف ترامپ موسوم به اول آمریکا، قرار داد. رالف آلفردو نیز تصاویر ترامپ را از سایت خود حذف کرده است.

جنگ ایران را از هر جهت باختیم؛

باید از منطقه خارج شویم

در حالی که نشریه اکونومیست تأکید می‌کند «آمریکا از خاورمیانه خارج می‌شود و ایران ابرقدرت مطلق منطقه خواهد شد»، کریس ون‌هالن، سناتور آمریکایی، گفت: رئیس‌جمهوری که زمانی سربازان آمریکایی کشته‌شده در جنگ را احمق و بازنده خطاب کرده بود، حالا تعداد نیروهای نظامی آمریکایی کشته و زخمی‌شده در جنگی را که خودش انتخاب کرده، پنهان می‌کند. واقعاً شرم‌آور است.

همچنین اسکات ریتر، افسر سابق اطلاعاتی نیروی دریایی آمریکا، گفته است: ما در آغاز این درگیری با همه توانمان به ایران حمله کردیم و باختیم. ما این جنگ را باختیم؛ ما توسط ایرانی‌ها شکست خوردیم. آنها ما را از هر جهت شکست دادند، گام‌به‌گام. ما نمی‌توانیم تنگه هرمز را کنترل کنیم، کنترل برنامه هسته‌ای آنها را به دست نگرفته‌ایم، رژیم را تغییر نداده‌ایم، برنامه موشک‌های بالستیک آنها را متوقف نکرده‌ایم؛ ما به هیچ‌یک از اهداف خود نرسیدیم و از خاورمیانه بیرون رانده شده‌ایم.

آمریکا اگر فکر می‌کرد می‌توانست پیروز شود دوباره حمله می‌کرد

جان مرشایمر، استاد دانشگاه شیکاگو و نظریه‌پرداز روابط بین‌الملل، معتقد است: واشنگتن عملاً راه روشنی برای پیروزی نظامی ندارد. حملات گسترده اولیه نتوانسته ایران را وادار به تسلیم کند و تکرار همان عملیات نیز با توجه به فشار بر ذخایر تسلیحاتی آمریکا، دشوار است. فشار اقتصادی نیز به‌سادگی نتیجه نمی‌دهد؛ زیرا چین همچنان نفت ایران را می‌خرد و روسیه و چین حاضر نیستند در محاصره اقتصادی آمریکا علیه تهران همراهی کنند. از سوی دیگر، ادامه جنگ می‌تواند بحران انرژی را تشدید کرده و هزینه‌های اقتصادی آن را به آمریکا و اروپا منتقل کند. حملات ایران نشان داده پایگاه‌های آمریکا در خلیج فارس دیگر مانند گذشته امن نیستند و کشورهای عرب منطقه ممکن است به سمت تفاهم امنیتی با تهران حرکت کنند. ترامپ در نهایت ناچار خواهد شد برای پایان دادن به این جنگ به توافق با تهران تن دهد. آمریکا اگر می‌توانست پیروز شود، همین لحظه به ایران حمله گسترده می‌کرد. عربستان و کشورهای منطقه باید برای امنیت آینده با ایران به تفاهم برسند. فکر می‌کنم ایرانی‌ها نفع روشنی در ادامه مبارزه تا آخرین نفر دارند.