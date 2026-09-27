رئیس قوه قضائیه از یکی از بنادر خشک استراتژیک کشور بازدید کرد
رئیس قوه قضائیه گفت: دشمن تصور داشت با اعمال محاصره دریایی، کالاها و محمولههای اساسی و استراتژیک به کشور نمیرسد؛ لکن این توهم دشمن را باطل کردیم و موفق شدیم ابتکار عمل به خرج دهیم.
به گزارش خبرگزاری میزان، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه، در ادامه بازدیدهای میدانی خود از انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی، در راستای صیانت از حقوق عامه، انسداد گلوگاههای فسادزا و ساماندهی فرآیندهای ناظر بر واردات و صادرات، از یکی از بنادر خشک استراتژیک کشور بازدید به عمل آورد.
بندر مذکور یکی از مهمترین هابهای یکپارچه لجستیک کشور، از طریق اتصال مستقیم ریلی به بنادر مهم کشور است.
یکی از موضوعاتی که در جریان این بازدید، مورد توجه قرار گرفت، مبحث واردات و تخلیه مقادیر متنابهی کنجاله سویا بهعنوان یکی از کالاهای استراتژیک بود. طبق اعلام شرکت واردکننده، بیش از ۱۰ هزار تُن کنجاله سویا توسط شرکتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی وارد کشور شده که از این مقدار سه هزار تُن هنوز تخلیه نشده است و هزینه دموراژ آن، به صورت روزانه پرداخت میشود.
رئیس قوه قضائیه، پس از استماع سخنان مسئولان و دستاندرکاران مربوطه، خطاب به دادستان تهران دستور داد که نسبت به این مقوله، ورودی جدی و آسیبشناسانه داشته باشد.
یکی دیگر از موضوعاتی که در این بازدید مورد توجه قرار گرفت، محموله گوشتهایی بود که به سبب وقوع جنگ، در موعد مقرر به اسکله داخلی نرسیده بود و نتیجتاً با مجوز سازمان دامپزشکی در همان کشتی حامل، منجمد شده بود. این محموله از اسکله داخلی به بندر خشک مورد بازدید منتقل شده بود و اکنون باید به مصارف ثانویه برسد.
رئیس قوه قضائیه تأکید کرد که ضروری است این قبیل ناهماهنگیها با سرعت زیاد مرتفع شود؛ چرا که به هیچ وجه قابل قبول نیست که در شرایط فعلی کشور و نیاز مبرم به کالاهای اساسی، بهواسطه ناهماهنگیهایی از جنس عدم درج سیستم، محمولهها در انبارها بمانند و به دست مصرفکنندگان نرسند.
مقوله دیگری که در بازدید رئیس دستگاه قضا از بندر خشک استراتژیک کشور، مورد توجه قرار گرفت، موضوع مقادیر متنابهی برنج بود که وارد بندر خشکِ مذکور شده بود، اما در ابتدا صاحب آن، مشخص و معین نبود. این مقادیر متنابه برنج، در معرض فساد قرار داشت که با ورود دادستانی تهران، تعیین تکلیف شدند و در دسترس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی، قرار گرفتند. پس از طی این فرآیند، به موجب اسناد گمرکی بهدست آمده، شرکت مالک این محموله برنج، شناسایی شد؛ فلذا محموله از سازمان تملیکی عودت داده شد.
رئیس دستگاه قضا در هنگام بررسی این موضوع، تصریح کرد: مجدداً و مؤکداً تأکید میکنم که بههیچوجه قابل قبول نیست، به سبب برخی نارساییها و ناهماهنگیهای اداری و بوروکراتیک، در روند ترخیص کالاهای اساسی و استراتژیک که مورد نیاز مردم است، تأخیر و تعلل، ایجاد شود.
اما یکی از موضوعاتی که در خلال این بازدید مورد توجه رئیس قوه قضائیه قرار گرفت، مبحث تخلیه محمولهها از بندر خشک استراتژیک کشور به انبارهای دولتی و یا خصوصی موجود در کشور بود. رئیس دستگاه قضا در همین راستا خطاب به مسئولان ذیصلاح امر واردات در کشور تأکید کرد که نسبت به ثبت سیستمی مشخصات انبارهایی که کالاها از بنادر خشک یا سایر بنادر به مقصد آنها منتقل میشوند، اهتمام تام و تمام داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: باید تمام روزنههای احتکار کالاهای اساسی در کشور مسدود شود. این امر اگرچه صرفاً اختصاصی به ایام جنگ ندارد؛ لکن در ایام جنگی، توجه به انسداد بسترهای احتکار کالا، بیش از پیش اهمیت دارد.
محسنیاژهای، در ادامه بازدید خود از بندر خشک استراتژیک کشور، طی نشستی با مسئولان و متولیان حوزه صادرات و واردات کشور، تأکید کرد: قوه قضائیه نسبت به موضوع تأمین کالاهای اساسی و استراتژیک مردم بسیار اهتمام دارد. در اینجا بار دیگر تأکید میکنیم که برای کمک و مساعدت به تمامی بخشهای فعال در حوزه واردات کالا به کشور، آمادگی داریم. تأکید مؤکد داریم که فرآیند واردات کالاهای اساسی و موردنیاز مردم و تخلیه و توزیع آنها حتی برای لحظهای نیز نباید متوقف شود.
وی در ادامه خطاب به متولیان امر واردات در کشور تصریح کرد که از کلیه ابلاغیهها و صورتجلسههایشان که به نحوی از انحاء مرتبط با فرآیند واردات کالاهای اساسی و استراتژیک در کشور است، یک رونوشت به دفتر او ارسال کنند.