هزاران نفر از ساکنان بانکوک در پی بارش شدید باران و جاری‌شدن سیلاب در خانه‌ها و خیابان‌های این شهر، به پناهگاه‌ها منتقل شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اداره کلان‌شهر بانکوک (BMA) اعلام کرد که نزدیک به چهار هزار و ۹۰۰ نفر به پناهگاه‌ها منتقل شده‌اند و حدود ۵۲ هزار خانوار تحت تأثیر سیلاب قرار گرفته‌اند. فرماندار بانکوک در پی وقوع سیل گسترده ناشی از باران‌های سیل‌آسا، این شهر را منطقه تحت تأثیر بلایا اعلام کرد؛ این در حالی است که سازمان هواشناسی برای تعطیلات آخر هفته پیش‌بینی وقوع طوفان و رعد و برق کرده است.

سازمان هواشناسی تایلند اعلام کرد که در روز‌های ۲۴ تا ۲۷ سپتامبر (۲ تا ۵ مهر) در برخی مناطق بانکوک بیش از ۳۳۰ میلی‌متر باران باریده است.

به گفته مقامات بانکوک، سطح آب در شبکه کانال‌های بانکوک صبح یکشنبه (به وقت محلی) همچنان بالا بود و مسئولان برای تسریع روند تخلیه آب تلاش می‌کردند. در بخش‌هایی از شرق بانکوک، سطح آب‌گرفتگی در برخی مناطق به زانو می‌رسید و ساکنان وسایل خود را در ظروف پلاستیکی روی آب جابه‌جا می‌کردند.

فرماندار بانکوک، با اشاره به تداوم آب‌گرفتگی چندین خیابان، از ساکنان خواست از سفر‌های غیرضروری خودداری کنند.

اداره کلان‌شهر بانکوک اعلام کرد که صد‌ها مدرسه در این شهر امروز ۲۸ سپتامبر تعطیل خواهند بود. همزمان، با افزایش خرید مایحتاج ضروری، برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای در آخر هفته با کمبود کالا در قفسه‌ها مواجه شدند. دفتر نخست‌وزیری تایلند از مردم خواست از خرید‌های هیجانی و ناشی از ترس خودداری کنند و هشدار داد که افزایش غیرقانونی قیمت‌ها جرم محسوب می‌شود.