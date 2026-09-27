کد خبر: ۳۳۸۸۷۸
تاریخ انتشار : ۰۵ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۱
آفریقای جنوبی
تیراندازی در کافه با 17 کشته
پلیس آفریقای جنوبی پس از کشته شدن ۱۷ نفر در یک حادثه تیراندازی جمعی، عملیات گستردهای را برای یافتن عاملان این حمله مسلحانه آغاز کرده است.
به گزارش ایسنا به نقل از ایندیپندنت، مقامات پلیس آفریقای جنوبی روز یکشنبه اعلام کردند در این حادثه که در یک کافه در منطقه «ودلا» واقع در جنوبغرب «ژوهانسبورگ» رخ داده است، دستکم ۱۵ نفر دیگر نیز مجروح شدهاند.
به گفته پلیس، نیروهای امداد و نجات مرگ هر ۱۷ قربانی را در محل حادثه تأیید کردند.
گزارشها حاکی از آن است که مهاجمان به تفنگهای کلاشنیکف و کلت کمری مجهز بودهاند.
انگیزه این تیراندازی هنوز مشخص نیست و در حال حاضر جزئیات بیشتری از حادثه منتشر نشده است.