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کد خبر: ۳۳۸۸۷۷
تاریخ انتشار : ۰۵ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۱
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اهدای هزار بسته معیشتی و ۱۶ سری جهیزیه به خانواده زندانیان نیازمند گیلان

آیین اهدای بسته‌های معیشتی و جهیزیه به خانواده‌های تحت پوشش انجمن حمایت زندانیان، با حضور رئیس سازمان زندان‌ها و خانواده‌های مددجویان در گیلان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری میزان، آیین اهدای بسته‌های معیشتی و جهیزیه به خانواده‌های تحت پوشش انجمن حمایت زندانیان، با حضور رئیس سازمان زندان‌ها و خانواده‌های مددجویان در مرکز آموزش منطقه ده کشور برگزار شد.
در این آیین حمایتی، تعداد هزار بسته معیشتی هر یک به ارزش ۴۰ میلیون ریال و در مجموع به ارزش ۴۰ میلیارد ریال در میان خانواده‌های نیازمند توزیع شد. همچنین به واسطه این سفر استانی، ۱۶ سری جهیزیه کامل شامل اقلام اساسی و ضروری زندگی به ارزش ۵ میلیارد ریال برای هر سری، به نوعروسان و فرزندان خانواده‌های زندانیان تحت پوشش
 اهدا شد.
آسیابی رئیس سازمان زندان‌ها در حاشیه این مراسم با اشاره به لزوم حمایت از خانواده‌های زندانیان گفت: حمایت مادی و معنوی از خانواده زندانیان نیازمند به‌منظور پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، از مأموریت‌های اولویت‌دار سازمان است و تلاش می‌کنیم با توسعه خدمات حمایتی و معیشتی، آرامش و ثبات این خانواده‌ها تقویت شود.

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