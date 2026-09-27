طی 6 ماهه نخست امسال، بیش از 5 هزار زندانی بدهکار مالی آزاد شدند

رئیس هیئت امنای ستاد مردمی دیه کشور از آزادی پنج هزار و ۵۹ نفر از زندانیان بدهکار مالی در 6ماهه نخست امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سید اسدالله جولائی در نشست خبری با خبرنگاران به تشریح عملکرد ستاد مردمی دیه کشور پرداخت و افزود: در ۶ماهه نخست امسال پنج هزار و ۵۹ نفر آزاد شده‌اند که بدهی آنها ۳۷ همت بوده که ۲۶۱ نفر خانم و ۴ هزار و ۸۹۷ نفر مرد بوده‌اند.

جولائی ادامه داد: از میان زندانیان آزادشده، هزار و ۳۴ نفر با صلح و سازش آزاد شدند بدون اینکه پولی پرداخت شود. وی بیان داشت: از میزان بدهی ۳۷ هزار میلیارد تومانی این زندانیان، ۳۶ هزار و ۵۸۳ میلیارد تومان از شکات گذشت گرفته شده است.

رئیس هیئت امنای ستاد مردمی دیه کشور گفت: از سال ۶۹ و آغاز خدمت‌رسانی ستاد دیه تاکنون ۱۹۸ هزار زندانی بدهکار مالی آزاد شده‌اند.

جولائی ادامه داد: از ابتدای تأسیس ستاد در سال ۶۹ تاکنون ۱۹۸ هزار زندانی غیرعمد با کمک خیران حامی ستاد دیه آزاد شده‌اند و این افراد نه قاتل، نه سارق و نه جنایتکارند بلکه همه زندانی بدهکار مالی غیرعمد هستند.

وی با اشاره به مشکل بیمه شخص ثالث که زمینه ورود رانندگان را به زندان‌ها فراهم می‌کرد، افزود: حوالی سال ۸۷ تا پیش از تصویب قانون بیمه شخص ثالث بیش از ۵۰ هزار راننده در زندان‌ها بودند و روزانه بین ۵۷ تا ۶۰ راننده پس از تصادف به زندان‌ها می‌رفتند که ستاد دیه تلاش کرد با تصویب قانون از ورود رانندگان به زندان‌ها پیشگیری کند. با پیگیری ستاد دیه در پایان مجلس هفتم، ورودی راننده‌ها پس از تصادف از ۶۰ راننده رسید به یک الی دو نفر و درنهایت اردیبهشت‌ماه سال ۹۵ قانون بیمه شخص ثالث در مجلس نهایی شد. رئیس هیئت امنای ستاد مردمی دیه تأکید کرد: اکنون محکوم مالی با بدهی زیر

۴۰۰ میلیون نداریم و مبلغ بدهی بیش از ۲۰ هزار زندانی غیرعمد زندان‌ها حدود ۲۰۰ همت است.

جولائی گفت: مردم باید مراقب کلاهبرداری ها با عنوان کمک به ازادی زندانی در فضای مجازی باشند ضمن اینکه برخی از زندانیان سارق یا کلاهبردار هستند.

وی افزود: رقم‌های ۴۰ میلیون، ۵۰ میلیون و زیر

۴۰۰ میلیون مربوط به بدهکاران مالی غیرعمد نیست، بلکه به ردمال سایر محکومان سرقت، مواد مخدر و کلاهبرداری اختصاص دارد.