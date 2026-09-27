با احکام مراجع مختلف قضایی، احکام پرونده‌های عباس عبدی، صادق زیباکلام، حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، حمید رسایی و روزنامه اعتماد صادر شده است.

قوه قضاییه اعلام کرد:

«با احکام مراجع مختلف قضایی، احکام پرونده‌های عباس عبدی، صادق زیباکلام، حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، حمید رسایی و روزنامه اعتماد صادر شده است.

احکام صادرشده به شرح زیر است:

عباس عبدی

متعاقب انتشار یادداشتی از سوی عباس عبدی در روزنامه اعتماد، دادستانی تهران به دلیل جنبه عمومی جرم علیه نویسنده و روزنامه اعلام جرم کرده بود که پرونده پس از انجام تحقیقات مقدماتی و تفهیم اتهام و صدور قرار نظارت قضایی ممنوعیت فعالیت رسانه‌ای، در دادگاه کیفری یک استان تهران رسیدگی و حکم بدوی صادر شد.

براساس حکم صادرشده، عباس عبدی به یک سال حبس تعزیری محکوم شد. همچنین دادگاه حکم به ۲ ماه توقف فعالیت و انتشار روزنامه اعتماد داد.

با توجه به فرجام‌خواهی متهمان، پرونده در تاریخ

۱۷ شهریورماه سال جاری به دیوان عالی کشور ارسال شده است و هنوز رأی قطعی صادر نشده است.

صادق زیباکلام

صادق زیباکلام در رابطه با مصاحبه با خبرگزاری آنا، پس از اعلام جرم و ارجاع به شعبه بازپرسی، اتهام به وی تفهیم شد. در همین راستا نامبرده ۳ ماه از انجام هرگونه فعالیت رسانه‌ای اعم از مصاحبه به‌صورت زنده و ضبط‌شده در شبکه‌های داخلی و خارجی و انتشار هرگونه یادداشت و کنش‌گری در صفحات شخصی و عمومی محروم شد. پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد.

پس از رسیدگی، دادگاه صادق زیباکلام را به یک سال حبس تعزیری و از باب مجازات تکمیلی، به منع هرگونه فعالیت رسانه‌ای اعم از مصاحبه زنده در رادیو، تلویزیون، پایگاه‌های خبری، نشریات، مطبوعات، سکوهای نمایش خانگی، یادداشت‌نویسی در شبکه‌های فضای مجازی، اجتماعی و صفحات کاربردی متعلق به نامبرده از قبیل توئیتر، اینستاگرام و پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی به مدت ۲ سال محکوم کرد که این حکم تأیید شده است. حکم حبس زیباکلام به مدت ۳ سال تعلیق شده است.

با درخواست فرجام‌خواهی نامبرده، در تاریخ ۱۰ شهریورماه درخواست فرجام‌خواهی رد شد و رأی شعبه بدوی عیناً تأیید و ابرام شد. پرونده جهت اجرای حکم در اجرای احکام ثبت شده است.

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه

پرونده حشمت‌الله فلاحت‌پیشه به دلیل انتشار مطالبی در فضای مجازی، پس از صدور کیفرخواست، پس از اعلام جرم و صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست، در دادگاه کارکنان دولت مورد رسیدگی قرار گرفت که دادگاه بدوی حکم برائت صادر کرد. با اعتراض به حکم برائت از سوی مدعی‌العموم، پرونده در دادگاه تجدیدنظر بررسی و حکم یک سال حبس صادر شده که این حکم ۵ سال تعلیق شده است.

فلاحت‌پیشه در رابطه با پرونده دیگر، با شکایت یکی از نهادها، به پرداخت جزای نقدی محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدیدنظر هم تأیید شده است.

حمید رسایی

طبق حکم دادگاه ویژه روحانیت، حمید رسایی با شکایت شاکی خصوصی به حبس محکوم شده است. این حکم پس از طی مراحل فرایند دادرسی قطعی شده است.»