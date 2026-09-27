تا پایان برنامه هفتم نیمی از ۳ میلیون زوج نابارور کشور را درمان میکنیم
مدیرعامل مؤسسه خدمات درمانی بسیجیان کشور گفت: برآورد شده که حدود سه میلیون زوج نابارور در کشور وجود دارد و برنامه داریم تا پایان برنامه هفتم نیمی از این جمعیت را درمان کنیم.
به گزارش ایسنا، عیسی مالمیر روز یکشنبه در سومین همایش ملی «رویش امید» در کرمان با بیان اینکه بسیج در هیچ موضوعی تولیگری و تصدیگری ندارد و نقش آن تسهیلگری است، افزود: در گروه بهداشت و درمان بسیج سعی بر این بوده از ظرفیتهای کشور استفاده و ظرفیتهای مغفول مانده در حوزه بیمه، درمان و مردمیسازی را تجمعی کرده و در راستای اهداف طرح (درمان زوجهای نابارور) استفاده کنیم.
مالمیر بیان داشت: مسئولان اذعان دارند که طرح موفق بوده و هدف از برگزاری همایش «رویش امید»، شناسایی ظرفیتها و تعامل با نهادهای عمومی و غیردولتی است.
وی با اشاره به اینکه در کلان طرح، کمک به درمان نیمی از جمعیت هدف ماست؛ ادامه داد: برآورد شده که حدود سه میلیون زوج نابارور در کشور وجود دارد و برنامه داریم تا پایان برنامه هفتم نیمی از این جمعیت را درمان کنیم. هیچ بودجه دولتی نداریم و تنها راهبرد ما شبکهسازی و بسیجکنندگی است.
مدیرعامل مؤسسه خدمات درمانی بسیجیان کشور گفت: از سال ۱۴۰۱ بیمههای پایه به کمک ما آمدهاند و تلاش بر این است زوجهای نابارور دغدغهای به جز ناباروری نداشته باشند و علاوه بر بیمه پایه و تکمیلی، بعضاً کمک نقدی نیز در مسیر درمان صورت میگیرد.
مالمیر اظهار داشت: هیچ کمبودی در بحث کمک به درمان زوجهای نابارور نداریم و مسائل با کمک مسئولان رفع میشود و کرمان در برخی موارد از کشور جلوتر است.