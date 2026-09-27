رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا از پیش‌بینی بارش برف و باران در بخش‌هایی از شمال، شمال‌شرق و ارتفاعات کشور طی روزهای آینده خبر داد.

صادق ضیاییان در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به پیش‌بینی کلی براساس نقشه‌های همدیدی و آینده‌نگری، اظهار داشت: امروز دوشنبه در برخی نقاط آذربایجان‌غربی و آذربایجان‌شرقی، اردبیل، ارتفاعات البرز، سه‌شنبه در شرق مازندران، گلستان، خراسان‌شمالی و رضوی، چهارشنبه در مازندران، گلستان، خراسان‌شمالی و رضوی و پنجشنبه در نیمه شمالی کشور، بارش برف و باران پیش‌بینی می‌شود.

ضیاییان افزود: این وضعیت از دوشنبه تا پنجشنبه در جنوب و ارتفاعات کرمان و شمال هرمزگان نیز برقرار است. علاوه بر این، بارش در مناطق ارتفاعات سیستان و بلوچستان نیز پیش‌بینی می‌شود.

به گفته وی، طی دوشنبه در نوار شرقی و سه‌شنبه و چهارشنبه در مرکز و استان‌های واقع در دامنه البرز و پنجشنبه در نوار شرقی وزش باد شدید گاهی گردوخاک بوده و دریای خزر نیز طی امروز و دو روز آینده مواج است.

ضیاییان گفت: طی امروز و فردا اهواز با دمای ۴۴ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و شهرکرد با دمای ۴ درجه سانتیگراد سردترین مراکز استان‌ کشور هستند.